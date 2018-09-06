Başkan Kocaoğlu’ndan İzmir Enternasyonal Fuarı açıklaması

kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın "Cumhuriyet ile özdeşleşmiş bir İzmir klasiği" olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Her fuar açılışı bize ayrı bir heyecan veriyor. İzmirliler olarak göz bebeğimiz fuarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yarın kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı’nı, "Dünya ile entegre olmuş çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı yer" olarak tanımladı. İEF’nin açılış töreni öncesinde bir açıklama yapan Başkan Kocaoğlu, "İzmir Fuarı, Mustafa Kemal Atatürk’le başlayan aydınlanma devriminin en önemli adımlarından birisi, Cumhuriyet ile özdeşleşmiş bir İzmir klasiğidir. O yüzden her fuar açılışı bize ayrı bir heyecan veriyor. Tıpkı çok sevdiğimiz eski bir dosta yeniden kavuşmak, ona sımsıkı sarılıp hasret gidermek gibi. İzmirliler olarak göz bebeğimiz fuarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Değişmeyen ana teması ise dostluk ve barış"

Her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bu yıl inovasyon ve teknolojinin işleneceğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Fuarımızın açıldığı ilk günden itibaren değişmeyen ana teması ise dostluk ve barış. Atatürk’ün ’Yurtta barış, dünyada barış’ düsturunu en iyi şekilde anlayan ve benimseyen İzmir, toprakları hoşgörüyle yoğrulmuş, genlerinde barış, dostluk, özgürlük ve demokrasi olan, güler yüzlü insanların şehri olarak, böylesi bir etkinliğe gerçekten çok yakışıyor" dedi.

Uluslararası bir fuarın 87 yıl başarıyla ayakta kalmasının önemine de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En popüler, en güçlü şirketlerin bile ortalama 45 yıl ayakta kalabildiği, ortalama insan ömrünün iyimser bir rakamla 75’i aşamadığı bir dünyada, İzmir’de atılan bu temel 87 yıldır dimdik ayakta duruyor. Dolayısıyla kimse, yarın yapacağımız açılışı sıradan bir tören olarak görmesin. Fuarın açıldığı gün, biz İzmirliler için düğün günüdür, bayramdır. O yüzden hem mutlu hem de çok gururluyuz. Başta Odak Ülke Hindistan ve Partner Ülke Sı rbistan delegasyonu olmak üzere, kentimize gelen tüm konuklarımıza ’İzmir’e hoş geldiniz’ diyorum."