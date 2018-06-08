Başkan Kocaoğlu’ndan Menderes mesajları

Ben Sezar’ın hakkını Sezar’a verecek adam istiyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yaptıkları çalışmaların ilçe belediye ekipleri tarafından engellenmesi sonrasında ilk kez gittiği Menderes’te sert konuştu. Menderes halkıyla buluşarak ilçe merkezinde toplantılar yapan Başkan Kocaoğlu, belediye binasına 50 metre mesafedeki bir kıraathanenin önünde önemli açıklamalarda bulunarak, “Menderes Belediye Başkanı, çeşmelerden 24 saat su aksın diye yaptığımız 28 milyon liralık yatırımı kötülemek için elinden geleni yapıyor. Özdere meydan ve sahil düzenlemesi işlerinde de maliyetin büyük kısmını biz karşılamıştık hiç görevimiz olmadığı halde. İhale bedelinin yüzde 70’ini biz verdik. Ama geliriz diye korkusundan açılış bile yapamadı. Ben yürekli adam istiyorum. Delikanlı istiyorum. Sezar’ın hakkını Sezar’a verecek adam istiyorum. Sırtını iktidara dayayarak adamlarını ekiplerimin önüne çıkaran ve vatandaşa hizmet götürecek çalışmalarımıza engel olana ben adam demem” diye konuştu.

Menderes’teki çalışmalarının engellenmesi üzerine Valiliğe müracaat ettiklerini ancak oradan da hiçbir ses çıkmadığını kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, “Kimsenin yol kesme hakkı yok. Biz Menderes’teki su tesisatını yenilemeseydik, eskimiş hattaki kaçaklar yüzünden çeşmelerden su akmayacaktı” dedi.

“Siyaset koltuk için yapılmaz”

Menderes’te yapılanın son derece yanlış olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bu iş siyasete, adamlığa, insanlığa sığmaz. Korkutarak, sindirerek seçim kazanacaklarını sanıyorlar. Siz iktidarın gücünü millete hizmet için kullanın. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını engellemek için değil” şeklinde konuştu. Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti: “Altyapı hizmeti zordur. Projesi, parası, uygulaması, tozu-toprağı. Ama sonunda vatandaş rahat eder. Bizim Menderes’teki yatırımımızı kötülemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Seçimi kaybedecekleri için kötülüyorlar. Zaten kaybedeceksiniz. Önemli olan siyaset için onurunu kaybetmemektir. Sanıyorlar ki, Menderesli bu hizmetin neden yapıldığını bilmiyor. Hep adaletten yana oldum. Herkesi kucaklamaya çalıştım. Haksızlıklar karşısında ise kimse susturamadı beni bugüne kadar. Kendime hakaret ettirmem. Siyaset; koltuk için, menfaat için yapılmaz. Siyaset geçim işi, yandaşa ihale verme işi değildir. Adam olmak, koltuktan güç almak değildir. Koltuğa güç vermektir siyaset. Hayatı bilmeyen gençler, arkalarına iktidar gücünü alınca farklı tavır içine girebiliyor. İyi söz de kötü söz de sahibini bağlar. İzmir’in 150 senelik belediyecilik tarihinde ne başkanlar geldi geçti. Hayır duayla anılan da var, memleketi bozdu denilen de.”

“Menderes’e tesis kuracaktık, onu da engelledi”

Başkan Aziz Kocaoğlu, Tekeli’de kurmak istedikleri soğuk hava deposu ve paketleme tesisi için gerekli araziyi, parasıyla satın almak istedikleri halde Menderes Belediye Başkanı’nın izin vermediğini de belirterek, “Menderesli üreticilerin gelirini artıracak çok önemli bir yatırım olacaktı. Ama belediye bu işi istemedi. Biz de tesisi mecburen başka bir ilçede kuracağız” dedi.

“Sandığa sahip çıkın”

Görece’den başladığı Menderes programı sırasında, merkezdeki temaslarının yanı sıra Oğlananası, Bulgurca ve Tekeli’ye de giderek vatandaşlarla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yaptığı konuşmalarda, oyların kullanılması ve sandıklara sahip çıkılması konularının altını özellikle çizdi. Başkan Kocaoğlu şunları söyledi: “Hiçbir genel seçimde, bugün olduğu gibi ilçe ilçe, sokak sokak gezmedim. Çünkü şimdi durum farklı. Dilim döndüğümce vatandaşa anlatmaya çalışıyorum. ’Oyunuzu mutlaka milletten yana kullanın. Sandıklara ve oylarınıza sahip çıkın. Hileyi, hurdayı engelleyin’ diye.”

Centilmenlik yarışı”

Oğlananası’nda MHP’nin milletvekili adayı Ahmet Coşar ve ekibiyle karşılaşan Başkan Kocaoğlu, seçimde başarılar diledi. İkili arasındaki sıcak dialog, siyasette örnek tablo oluşturdu. Bulgurca’da Başkan’ı karşılayan Recep Güdücü adlı çiftçi de “Dağıttınız zeytin fidanları büyüdü, meyve verdi ve sıktık. Bu da onların yağı” diyerek elindeki bir şişe zeytinyağını Kocaoğlu’na hediye etti. İlçede Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin seçim bürosunu da açan Başkan Kocaoğlu’na Menderes temasları sırasında İlçe Başkanı Ahmet Pala ile kalabalık bir grup da eşlik etti.