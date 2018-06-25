Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 13:51

Başkan Kocaoğlu’ndan seçim değerlendirmesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sürecinde örnek bir demokratik duruş sergileyen İzmirlilere teşekkür etti.

Başkan Kocaoğlu’ndan seçim değerlendirmesi

25 Haziran 2018 13:51

Yüzde 90’ları bulan katılım oranının, İzmir halkının demokrasiye bağlılığının önemli bir göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Zaman zaman tırmanan kutuplaşma eğilimine rağmen farklı siyasi görüşlerdeki hemşehrilerimizin birbirlerine karşı sağduyulu yaklaşımları, her türlü takdirin üzerindedir” dedi.


Sıcaklıkların yüksek olduğu Ramazan ayına rağmen siyasi partilerin kampanyalarına gösterilen büyük ilgiyi “İzmir’in demokrasiye bağlığı” şeklinde yorumlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Hangi partiye oy verirse versin, sandığa koşarak İzmir’e yakışan bir seçim süreci yaşamamızı sağlayan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, kazanan tüm adaylarımızı yürekten kutluyorum” dedi.


Kocaoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “Hem birbirleriyle hem de yerel yönetimlerle uyumlu milletvekillerimizin oluşturacağı sinerji, İzmir’e çok şey katacaktır. Dileğimiz, parti ayrımı gözetmeksizin, İzmir ve İzmirliler için el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaktır. Kentimize, ülkemize, geleceğimize sahip çıkacağız. Daha çok, daha çok çalışacağız. Teşekkürler İzmir.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç