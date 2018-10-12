Başkan Kocaoğlu'nu duygulandıran fotoğraf karesi

Türkiye'nin insan eliyle oluşturulmuş en büyük yeşil alan düzenlemeleri arasında yer alan İnciraltı Kent Ormanı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin diktiği 30 bini aşkın ağaçla adeta cennetten bir köşe haline geldi. 13 yıl önce moloz yığınlarıyla kaplı bir bozkırı andıran arazideki ilk fidanları incelerken görüntülenen Başkan Aziz Kocaoğlu, yıllar sonra yine aynı noktadaydı. Ancak bu kez manzara bir öncekinden çok farklıydı.

İnciraltı'ndaki Yenikale Burnu, geçmişte moloz yığınlarıyla kaplı bir alanken, günümüzde İzmir'in simge mekanlarından biri haline geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılında rehabilite edilmeye başlanan bölge, yemyeşil bir ormana dönüşerek "İnciraltı Kent Ormanı" adını aldı. Üçkuyular İskelesi'nden Yenikale Burnu'na kadar uzanan, Kültürpark'ın 3,5 katı büyüklüğündeki alanı temizleyerek yaklaşık 30 bin ağaç diken İzmir Büyükşehir Belediyesi, alanda gezinti, yürüyüş ve bisiklet yolları da oluşturdu.

Bu ağaç 400 yıl yaşıyor

2004 yılında göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, o günlerde sık sık çalışma bölgesine giderek büyük önem verdiği projeyi yakından takip etti. 13 yıl önce bu ziyaretlerinden birinde yeni dikilmiş bir akçaağaç fidanının yanında görüntülenen Başkan Aziz Kocaoğlu'nun o fotoğrafı, alandaki değişimin de en net göstergesi oldu. Yıllar sonra aynı nokta ve aynı açıdan çekilen fotoğraf karesi ile ilk fotoğraf arasındaki fark oldukça dikkat çekiciydi.

"İzmirliler çok sevecek" demişti

2006 yılında İnciraltı Kent Ormanı açılırken dile getirdiği "Bu alan İzmir'in önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. İzmirliler burayı çok sevecek" sözlerini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu iddianın gerçekleşmesinin mutluluğu içinde olduğunu dile getirdi. Akçaağacın, İnciraltı Kent Ormanı dokusunda önemli yer tutan ve yüzlerce yıl yaşabilen bir tür olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Dilerim gölgesinde daha nice nesiller güzel zaman geçirir. Yeşili ve maviyi buluşturan bu güzel orman da bizden gelecek kuşaklara bir hoş seda olarak kalır" diye konuştu.