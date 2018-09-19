Başkan Kocaoğlu'nun Ankara mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret ederek yürüttükleri bazı yatırım ve projelerle ilgili bilgi aktardı ve onay süreçlerinin hızlandırılması talebinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Bakan Danışmanı Ali Kurumahmut'un da yer aldığı görüşmede Başkan Kocaoğlu'na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin ile Basın Danışması Reşat Yörük eşlik etti.

Bakan Turhan'a Alt Yapı Yatırımları, Tersaneler ve Kıyı Yapıları, TCDD, Deniz ve İçsular genel müdürlüklerinde bekleyen işleriyle ile ilgili bir dosya sunan Başkan Aziz Kocaoğlu, İZBAN'daki yolcu ve sefer sayısının artırılması için sinyalizasyon sisteminin kurulması, hattaki yük trenlerinin seferlerini gece yapması, Körfez'de toplu ulaşım hizmeti veren gemilerin bağlama ve barınma ihtiyacı için Bostanlı Balıkçı Barınağı'nın tahsis edilmesi; kıyı planları kapsamında Mavişehir İskelesi için izin verilmesi, Karşıyaka, Bostanlı ve Konak iskelelerinin yenilenmesi için uygulama imar planına uygun görüş verilmesi, 11 kilometrelik Çiğli tramvay hattına onay verilmesi, İZBAN tarafından TCDD'ye yapılan hat bakım ve kullanım ücretinin yeniden değerlendirilmesi ve İzmir Körfezi-Limanı Rehabilitasyon Projesi'nin paydaşı olan TCDD Genel Müdürlüğü'nün bir an önce Liman Yaklaşma Kanalı (Navigasyon Kanalı) Tarama Projesi'ni hayata geçirmesi konularını aktardı.

“Başarılı bir görüşme oldu”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, daha sonra Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak'ı makamında ziyaret ederek izin bekledikleri projelerle ilgili görüş alıverişinde bulundu.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a, Genel Müdür Çıtak'a ve Ankara temasları sırasında kendisine eşlik eden Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'e teşekkür eden Başkan Aziz Kocaoğlu, “Başarılı bir görüşme oldu. İzmir'in uzun süredir onay bekleyen işleri konusunda önemli bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Umuyorum sonuçları beklediğimiz gibi olur” şeklinde konuştu.