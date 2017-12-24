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24 Aralık 2017 10:39

Başkan Kocaoğlu’nun yeni yıl dileği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornovalı muhtarların Yeni Yıla Merhaba Buluşmasına katıldı.

Başkan Kocaoğlu’nun yeni yıl dileği

24 Aralık 2017 10:39

2018’in geride kalan yıldan daha iyi geçeceğine inandığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Yeni yılda kimsenin aç yatağa girmemesini diliyorum" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova ilçesinde görev yapan muhtarların Yeni Yıla Merhaba Buluşmasına katıldı. Acısıyla tatlısıyla bir yılın daha geride kaldığını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, "2018 yılının ülkemize, kentimize, tüm dünyaya sağlık, esenlik getirmesini diliyorum. Barış getirmesini diliyorum. İnsanların mutlu olmasını, gelir düzeyinin yükselmesini, kimsenin aç yatağa girmemesini diliyorum. 2018 yılının 2017’den daha iyi olacağına inanıyorum. Ülke ve millet sevgisiyle, bayrak sevgisiyle çalışarak, üreterek birbirimize sımsıkı sarılarak birlik olmamız gerekiyor. Bu kadim milletin aşamayacağı bir engel yoktur. Kurtuluş Savaşını veren ve cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının durumu bugünkünden çok daha müşküldü. O zorlukları aşmış bir milletin torunları olarak önümüzde hiçbir engel tanımıyorum. İnancım tam. Ülkeme ve insanıma güveniyorum. Yeter ki birlik olalım" diye konuştu.



Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Çakmakçı’nın ev sahipliğini yaptığı geceye Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan da katıldı.




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