Başkan Mustafa Pala: “Projelerimizle konuşuyoruz”

Şiddet içeren, kişilik haklarına saldıran olumsuz yorumun taraftarı olmayacağız. Biz muhalefet olarak projelerimizle konuşuyoruz” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu 2018 yılı Ocak ayı içinde gerçekleştirilecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı’na aday olan Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala esnafın kalkınmasına yönelik ihtiyaç duyulan projelerini bir kitapçık haline dönüştürdü. Pala, katıldığı esnaf toplantılarında ve basın kuruluşları ziyaretlerinde bu projeler hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Dünyadaki en ağır en zor mesleklerin 1. sırasında taksicilik esnaflığının geldiğini vurgulayan Pala, “Taksicilik mesleği aynı zamanda en prestijli meslektir. Çünkü insanlar; Canlarını, mallarını, namuslarını bize emanet ediyor. Meslek kuruluşları mesleklerin hedeflerini, amaçlarını, haklarını korumak için kurulur. Bizim meslek kuruluşumuz olan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da oy verecek esnafımızın gücü ve bizlerin hizmet verme anlayışı ile güçlenecektir” dedi.Demokratik bir yarış ortamında mücadele ettiklerini söyleyen Pala, “Seçim oy verecek esnaf kardeşlerimizin iradesiyle sonuçlanacak. Temennimiz bu yarıştan esnafımızın zarar görmeden huzurla çıkmalarıdır. Biz muhalefet olarak kişilik haklarına saygılıyız. Projelerimizle amaçlarımızla konuşuyoruz. Esnaf kendisine yönelik ciddi, tutarlı, ayağı yere basan projeler hakkında bilgi almak istiyor. Laf yarışı istemiyor. Biz de bu yönde bir seçim politikası izliyoruz” diye konuştu.

“Çeşmealtı Kampı’nda üvey evlat olmak istemiyoruz”

Basın kuruluşlarında Çeşmealtı Kampı ile ilgili proje resimleri gördüklerini ifade eden Pala, şunları söyledi:

“Proje çok havalı bir şekilde çizilmiş rezidanslardan oluşuyor. Soruyorum peki bu kimin projesi? İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın mı? Bir müteahhitin mi? Kime ait olacak? Biz tamamı taksici esnafına ait olsun. İzmir’ deki taksici esnafı aileleriyle rahatça gelip tatil yapabilsin. Sosyal tesislerinden yararlansın istiyoruz. 130 adet rezidansın 82’si müteahhide 48 adeti odaya ait olabilecek. Binaların çoğunluğu ve sosyal tesislerin işletmesi müteahhidin elinde olacak. Taksici esnafı Çeşmealtı Kampı ’da kendi yuvasında üvey evlat muamelesi görecek. Bu anlaşma ile bunun aksi mümkün değil” diye sözlerini sürdürdü. Pala, durak ve esnaf ziyaretlerinde en çok Çeşmealtı Kampı’nın kat karşılığı müteahhide verilmesinin iptal edilmesinden memnun olduklarını duyduklarını dile getirdi. Esnafın tedirgin olduğunun altını çizen Pala, “Dış görünüşü süslü fiyatı yüksek binalarda üvey evlat olarak yaşamak istemiyor esnaf kardeşlerimiz. Tamamı taksici esnafına ait olmasını eski günlerdeki gibi birbirini tanıyan esnafın birlikte tatil yapmasını eşlerinin ve çocuklarının aynı ortamda zaman geçirmesini istiyorlar. Binaların ve sosyal tesislerin işletmesinin neredeyse tamamı müteahhide ait olan bir Çeşmealtı Kampı esnafın ihtiyaçlarına uygun düşmüyor. Çeşmealtı Kampı’nın aile ortamı özelliği taşıyan gerçek esnafa ait olduğu günlerin özlemini çekiyorlar. Taksici esnafı kendi malında üvey evlat olmak bu konumda muamele görmek istemiyor.”

“Çeşmealtı Kampı yeniden esnafımızın hizmetine sunulacaktır”

Çeşmealtı’ndaki kampın denize sıfır olduğunu hatırlatan Başkan Pala, "Sahil kampımıza aittir. Her köşesi hatıralarımızla doludur. Sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği kampımızı yenileyerek tekrar esnafımızın kullanımına açacağız. Esnafımızla bir araya gelerek bağlarımızı kuvvetlendirecek, dayanışma içerisinde olabileceğimiz bir alana ihtiyacımız var. Her anlamda mesleğimizin geleceğiyle ilgili projeleri gündeme getirip hayata geçirebileceğimiz bir yerimiz bulunmamaktadır. Kendi toplantı salonumuzu ve lokalimizi açarak üyelerimizin ve esnafımızın hizmetine sunacağız. Şoförler Odamızda; Esnafımızın çalışmalarını engelleyecek(taksimetre, far ampulü vb.), elektrik ve elektronik ile ilgili küçük arızaları giderebilecek ve 7/24 hizmet verecek nöbetçi teknisyenler bulunduracağız" ifadelerini kullandı.

Şoför masası kurulacak

Şoförler ile sosyal dayanışma içinde olacaklarını dile getiren Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mutlu ve kötü günlerinde yanlarında olacağız. Taksici esnafımızın çözüm ortağı olan şoför arkadaşlarımızın, gaz istasyonları ve bazı kıraathanelerede bekleyerek iş aramalarına son vereceğiz. Yapacağımız uygulama ile odamızda taksicilik yapacak tüm şoförlerin veri tabanları tutulacaktır. Bu uygulamayla hem şoför arkadaşlarımızın iş bulmasına, hem de taksi sahiplerinin kolayca şoför bulmalarına öncülük edeceğiz. Bu çalışmalar kuşkusuz iş kalitesini ve verimini arttıracaktır. Esnafımıza yönelik yasal düzenlemeler ve yenilikler hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Esnafımızla ilişkili yasal, idari ve mali konuların aktarıldığı özel toplantılar düzenlenecektir. Odamız bünyesinde söz konusu konularda esnafımızın sorunlarını çözecek, kısa sürede yanıt verecek özel bir ekip oluşturulacaktır. En az yılda bir esnafla ortak toplantı düzenlenecek."