Başkan Neptün Soyer: "Manipülatif girişimlerin farkındayız"

Bu görüşmelerin ardından Soyer, "Genel Merkezimize ortak tüm birliklerimiz ile ülke ekonomisine yönelik gerçekleştirilen manipülatif girişimlerin farkındayız. Bu girişimlerin başarılı olamayacağına eminiz" dedi.

KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, yönetim kurulu üyesi bölge başkanlarıyla bir araya geldi. Son günlerde ülkemiz ekonomisini hedef alan girişimleri değerlendirilen toplantıda, yapılması gerekenlerde sıralandı. Soyer, ekonomiyi hedef alan saldırılarla ilgili, görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Neptün Soyer, "Genel Merkezimize ortak tüm birliklerimiz ile ülke ekonomisine yönelik gerçekleştirilen manipülatif girişimlerin farkındayız. Bu girişimlerin başarılı olamayacağına eminiz. Döviz kurlarında yaşanan gelişmelerin en fazla etkileyeceği sektörlerin başında tarım gelmektedir. Özellikle girdi fiyatlarında yaşanan artışlar, üreticilerimizi endişelendirmektedir. Girdi fiyatlarındaki bu artışlar elbette üreticilerin maliyetlerini ve karlılığını olumsuz yönde etkileyecektir; ama her şeye rağmen üreticilerimiz yapılan bu saldırılara, her ne pahasına olursa olsun üretime devam edeceklerini bildirerek, bir kez daha devletimizin yanında olduğunu göstermişlerdir" dedi.