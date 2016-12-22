Başkan Özdemir’den Paramedikler Günü açıklaması

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü nedeniyle açıklama yaptığı açıklamada, "Paramediklerimiz, zor şartlar altında büyük sorumlulukla görev yapan sağlık çalışanlarımızdır" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü nedeniyle açıklama yaptı. Özdemir, Paramerelerin zor şartlarda çalıştığını ifade ederek, "Hasta ya da yaralıya önce ilk müdahaleyi, ardından da sağlık kuruluşuna ulaşana kadar gerekli müdahaleyi yapan paremediklerimiz, görevlerini yerine getirirken birçok sorunla da uğraşmaktadır. Özellikle acil sağlık hizmetlerinde görev yapan bütün sağlık çalışanları gibi paramedikler de güvenlik sorunu yaşamaktadır. Gerek terör bölgesinde, gerekse asayiş olaylarında olay yerine giden paramediklerimizin bu tür durumlarda güvenliklerini sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Sağlık-Sen olarak 112 çalışanlarının yemek mağduriyetini giderdik ve 112’nin riskli birim sayılarak döner sermayelerinin artırılmasını sağladık. Paramediklerimizin diğer sorunlarının çözümü için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.