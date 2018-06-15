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15 Haziran 2018 10:53

Başkan Pekdaş bayram geleneğini bozmadı

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, dört yıldır sürdürdüğü personelle bayramlaşma geleneğini bu yıl da devam ettirdi.

Başkan Pekdaş bayram geleneğini bozmadı

15 Haziran 2018 10:53

Ramazan Bayramı öncesi belediyenin farklı noktalarındaki birimlerini tek tek gezen Pekdaş, çalışanların bayramını kutladı, aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı günler geçirmeleri dileklerinde bulundu.



Bayramlaşma turuna Konak Belediyesinin Basmane’deki iki ana hizmet binasından başlayan Başkan Pekdaş, daha sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gediz’deki Şantiye ve Kadifekale’deki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlığı ziyaret ederek personelin bayramını kutladı. Kültür, Kadın, Aile ve Spor müdürlüklerinden çalışanlarla da Basmane Semt Merkezinde bir araya gelerek bayramlaşan Başkan Pekdaş, son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğünün Gürçeşme’deki şantiyesindeki bayramlaşma törenine katıldı. İşçilerin tek tek bayramını kutlayan Pekdaş, “Bizim sorumluluğumuz sadece kente karşı değil; çocuğumuza, eşimize, akrabamıza da karşı sorumluluklarımız var” diyerek, işçilerden daha çok çalışmaları sözünü aldı.



"Gençler gelecekleriyle ilgili hayal kurmak istiyor”


Konuşmasında Türkiye’de iş sahibi olmanın giderek zorlaştığını söyleyen Pekdaş, “Türkiye Cumhuriyeti 1954 yılına kadar hem Osmanlı’nın borcunu ödedi hem de Anadolu’nun her yerinde fabrikalar kurdu. Ama o fabrikalardan artık kalmadı. Ülkeler ürettikleri ölçüde var olurlar. Türkiye, dört mevsim yaşandığı, güzel bir coğrafyaya sahip. Burada her ürün yetişiyor. Eskiden bu özelliğimizle övünürken şimdi hiçbiri kalmadı. Gençlerin çalışacağı iş kalmadı. Çünkü istihdam sağlayacak tüm fabrikalar kapandı. Gençler gelecekleriyle ilgili hayal kurmak istiyor” dedi.




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