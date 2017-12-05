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05 Aralık 2017 14:20

Başkan Pekdaş, “Cesur kadınlar sahneye çıkmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83.

Başkan Pekdaş, “Cesur kadınlar sahneye çıkmalı”

05 Aralık 2017 14:20

yıldönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşmasında kürsüye çıkan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra seçilen 31 bin belediye başkanının sadece 119’unun kadın olduğunu belirterek, “Bu sonuçla kadınlar ‘yokluklarını’ temsil ediyorlar aslında. Kadınlar görünmüyor. Ama burada bu ülkenin vefakar, cefakar kadınları var. Evinin direği, ülke birliğinin teminatı, cesur kadınlar var. Sahneye bu cesur kadınların çıkma zamanıdır” dedi.


Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce kadın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’na katılırken, İzmir’in merkez ilçesi Konak’ın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Sema Pekdaş da bir konuşma yaptı.


Ankara Arena’yu dolduran on binlerce kadına seslenen Başkan Pekdaş, “Bugün biz kadınların günü, bugün Türk kadını seçme ve seçilme hakkını kazandı. 1934’de genel seçimlere katılma, milletvekili olma hakkını kazandı, o tarihten beri bakıyoruz, 10 bin 785 erkek milletvekili seçmişiz ama sadece 494 kadın milletvekili olabilmiş. Bu tablo çok acı bir tablo” diye konuştu.


1934’den daha önce 1930 yılında belediye kanunun kabul edildiğini ve bu kanunla kadınlara belediye başkanı, belediye meclis üyesi seçilme hakkı tanındığını hatırlatan Sema Pekdaş, “Ulusal anlamda seçme ve seçilme hakkının verilmesinden tam 4 yıl önce yapılıyor. Biz o tarihten bu yana tam 31 bin belediye başkanı seçmişiz, bunların sadece 119’u kadın. Kadınlar ‘yokluklarını’ temsil ediyorlar aslında. Kadınlar görünmüyor. Ama burada bu ülkenin vefakar, cefakar kadınları var. Evinin direği, ülke birliğinin teminatı, cesur kadınlar var. Sahneye bu cesur kadınların çıkma zamanıdır. Bu ülkenin geleceği kadınlardadır” ifadelerini kullandı.


“Kadınların temsili, kadınların katılımıyla eşitliği sağladığımız zaman tam demokrasi gelecek” diyen Pekdaş, “Türkiye’nin tam demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye’nin kadınlara ihtiyacı var ve bu cesur kadınlar bu salondalar. Bu cesur kadınlarla Türkiye’yi karanlıktan çıkarmak, kadınların özne olmasını sağlamak ve cumhuriyeti tam demokrasi ile taçlandırmaktır görevimiz” diye konuştu.




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