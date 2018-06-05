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05 Haziran 2018 16:21

Başkan Pekdaş, “Herkese eşit hizmet”

Güney Mahallesinde iftar yemeğine katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Hemşehrilerimiz arasında uçurumun büyümesini değil, herkesin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını istiyoruz” dedi.

Başkan Pekdaş, “Herkese eşit hizmet”

05 Haziran 2018 16:21


Konak Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurduğu iftar sofralarına bu kez Güney Mahallesi ev sahipliği yaptı. Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kurulan bereket, hoşgörü ve kardeşlik sofrasına mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Okunan ezanın ardından tüm davetliler Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar mönüsüyle oruçlarını açtı. İftar sonrası Güney Mahallesi sakinlerine seslenen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Ramazan ayı bereketi ve hayırlarıyla bizi bayrama ulaştırsın. Ülkemizde bayram tadında güzel günler geçirelim” dedi.


Konuşmasında Konak’ın İzmir’in kalbi olduğunu dile getiren Pekdaş, “Burada İzmir’in en köklü geçmişine sahip tarihi mahaller var. Biz İzmir denilince, kentin kimliği denilince bu mahallerden hareket ediyoruz. Bugün bu mahalleler ne yazık ki kentin en dezavantajlı bölgeleri haline geldi. Konak’ta 113 mahallemiz var ve maalesef aralarında durumu en kötü olanlar bu bölgede. Biz bütün mahallerimizi seviyoruz ve hepsinin durumu iyi olsun diye çaba sarf ediyoruz. İftar sofralarımızı da bu yıl bu bölgelerimizde kurmak için gayret gösterdik. Çünkü inanıyoruz ki hep birlikte ilçemizi kalkındırırsak, var olan huzuru ve mutluluğu devam ettiririz” diye konuştu.




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