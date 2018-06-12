Kadın, çocuk, genç hep birlikte bu coşkuyu paylaşıyoruz. Bize bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İzmir’in bu ruhu, bu aydınlığı hep devam etsin” dedi.

Konak Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği mahalle iftarlarına bu kez Güzelyalı semtinde yapıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliğinde Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı’nda verilen iftar yemeğine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı. Kendisi de Güzelyalı sakini olan Konak Kaymakamı Mehmet Eriş de iftara eşi ve kızıyla birlikte geldi. Başkan Pekdaş, parkı baştan sona dolduran masaları gezerek iftar yemeğine katılan vatandaşları tek tek selamladı. Ramazan ayının dayanışma duygusunun ön plana çıktığı iftar yemeğinde okunan ezanın ardından davetliler Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı.

"Bu sofralar başka yerde yok"

İftar yemeğinin ardından ilk olarak Güzelyalı Muhtarı Nedim Altan konuşma yaptı. Muhtar Altan Başkan Pekdaş’a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Pekdaş da Ramazan ayının ruhuna uygun olarak her akşam farklı bir mahallede bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Ramazan ayının bereketini, dayanışmasını, kardeşliğini bu sofralarda paylaşıyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, geleceğimizi ve umudumuzu tazeliyoruz. Biz İzmir’in merkezinde, kentin kimliğini oluşturan ilçeyiz. 30 ilçe arasında yüz ölçümü en az olmasına rağmen en fazla mahalleye sahip ilçeyiz. Ramazan başladığından beri mahallelerimizde, semtlerimizde hemşehrilerimizle birlikte olup, soframızı paylaşıyoruz. Bu sofraların etrafında kadın-erkek, esnaf-işçi hep birlikte olduk. Bir arada olmanın sevinçleri, dertleri paylaşmanın bize iyi geldiğini gördük. Bugün bu güzel sofrada, güzel hava eşliğinde İzmir’in birliğini, aydınlık yüzünü yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Hiçbir yerde böyle güzel sofralar yok. Kadın, çocuk, genç hep birlikte bu coşkuyu paylaşıyoruz. Bize bu imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İzmir’in bu ruhu, bu aydınlığı hep devam etsin. Bayramımız huzurla gelsin” diye konuştu.

Önce kutlama sonra bayram

Başkan Pekdaş konuşmasında Göztepe Spor Kulübü’nün yaklaşan kuruluş yıl dönümü de kutladı. 14 Haziran’da yapılacak kutlamalara değinen Pekdaş, “Göztepe Süper Lig’e çıktı ve bizi başarıyla temsil ediyor. 14 Haziran’da önce Göztepemizin kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız ardından da bayramı kutlayacağız” dedi. Konak Kaymakamı Mehmet Eriş de yaptığı konuşmada, “Güzel bir akşam da belediye başkanımız ve ekibinin hazırladığı bu sofrada sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Ben de bu mahallenin bir ferdiyim. O nedenle bu akşam birlikte geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bayramı da bu vesileyle kutluyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Konak Belediyesinin iftar programı sahnelenen Ramazan gösterileriyle şenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve orta oyunu ile renklenen Ramazan eğlencesinde çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı da yapıldı.