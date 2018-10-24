Başkan Pekdaş, Mardinlilere konuk oldu

İzmir Mardinliler Federasyonu (İMAF) Başkanlığına ikinci kez seçilen Ahmet Tunç ve yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı ağırladı. Federasyon binasında gerçekleşen buluşmaya federasyona bağlı derneklerin başkanları, CHP Karabağlar Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Şakir Başak, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir ile federasyon üyeleri katıldı. Sohbet havasında geçen görüşmede İzmir'de Mardinli nüfusun en yoğun olduğu ilçenin Konak olduğunu belirten Başkan Pekdaş, hep birlikte kentin birer rengi olarak huzur içinde yaşamayı istediklerini dile getirdi. Federasyona bağlı hemşehri derneklerinin bu anlamda önemli bir görev üstlendiğini de belirten Pekdaş, “Hepimizin farklı özelliği var. Burada birlikte yaşıyoruz. Her birimiz ayrı bir rengiz. Farklı düşüncelerimiz var. Bu farklılıklardan iyilikler çıkıyor. Bu farklılıkları zenginlik kabul etmek lazım” dedi.

İzmir Mardinliler Federasyonu (İMAF) Başkanı Ahmet Tunç da, federasyon kapılarının tüm siyasetçilere açık olduğunu ve bütün siyasi partilere eşit uzaklıkta olduklarını belirterek, "Yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsinin gönül verdiği bir siyasi parti vardır. Biz partili olarak doğmadık, Mardinli olarak doğduk. Gönüldaş olduğumuz partilere kapımızı sonuna kadar açtık"dedi.

Tunç, yerel seçimlerdeki yarışta da Başkan Pekdaş'a başarılar diledi.