Başkan Pekdaş mutfaktaki yeteneklerini sergiledi

Konak Belediyesinin ilkini düzenlediği, damakları olduğu kadar gözleri de şenlendiren ‘Mutfak Konak: İzmir Lezzetleri Festivali' sona erdi. Festivalin son gününde Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da mutfaktaki yeteneğini sergiledi.

18-20 Ekim tarihleri arasında Dominik Caddesi, Abacıoğlu Han ve Kemeraltı Mutfak Konak Atölye mekanlarında gerçekleştirilen festival sayesinde İzmirliler lezzet dolu üç gün yaşadı. İzmir Mutfağının farklı ve birbirinden özel tatları festival alanında kurulan seyyar mutfaklarda usta şefler tarafından pişirildi. Renkli söyleşiler, tadım etkinlikleri ve yarışmalarla katılımcılara keyifli zamanlar geçiren festivalin son gününde Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da mutfaktaki yeteneğini sergileme fırsatı buldu. Özgür Şef olarak da bilinen Şef Özgür Aşçıoğlu'nun Dominik Caddesi'ndeki atölye çalışmasına konuk olan Pekdaş, İzmir sokak lezzetleri denilince akla gelen ilk tatlarından biri olan söğüşü hazırladı. Aşçıoğlu'yla beraber söğüş yapımına katkıda bulunan Pekdaş, siyasetteki başarısını ve yeteneğini mutfakta da gösterdi.

Lezzet dolu söyleşiler

Festivalin son gününde Dominik Caddesi'nde Marilen Braggiotti, Siren Bora, Semen Öner, Betül Öztürk, Özgür Aşçıoğlu, Selcen Dabağ, Oğuz Olgun, Ahmet Güzelyağdöken, Melike Bahçeci, Selin Ertemay, Feray İrigüler ve Tolgahan Kamiloğlu atölye ve söyleşilerle İzmir mutfağına ve kültürüne dair pek çok lezzetin tariflerini ve hikayesini konuklarla paylaştı. Abacıoğlu Han'da ise İzmir Aşçılar Derneği (İAD) Başkanı Necmettin Erçetin ve dernek üyelerinin hazırladıkları tarhana çorbası, balık ekmek ve su muhallebisi festival konuklarına ikram edildi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili ve İzmir Aşçılar Derneği Onursal Başkanı Rahmi Yılmaz'ın söyleşisiyle renk kattığı Abacıoğlu Han'daki etkinliklerde festivalin son gününde A. Hamit Güzyüz, Ümit Mızrak, Ayşe Karadan, Ayşe Besir, Serdar Çelenk, Gökmen Gökdeniz ve Murat Kul'un atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri ve söyleşilerle son buldu. Konak Belediyesinin Kemeraltı Çarşısı içinde açtığı yeni mekanlardan bir olan Mutfak Konak Atölyesi'nde ise ziyaretçiler tadım dolu bir gün yaşadı. İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği (İZPAD) Başkanı Şamil Akşit ve dernek üyesi şefler gün boyu farklı ve lezzetli İzmir yemeklerini konuklar için pişirdi. Hazırlanan yemekler atölye çalışmasının ardından hep birlikte afiyetle yenildi.

"Güzel bir başlangıç oldu"1

İlki yapılan ‘Mutfak Konak: İzmir Lezzetleri Festivali'ne gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin güzel bir başlangıç yaptığını söyledi. İzmir mutfağının Levanten, Seferad, Rum, Girit, Osmanlı Saray ve daha birçok mutfağa ait yemekleri bünyesinde barındıran, çok çeşitli ve kültürlü olması sebebiyle dünyanın sayılı mutfakları arasında yer aldığını belirten Pekdaş, festivalin amacının bu kültürü yaşatmak olduğunu belirtti. Festivale destek veren dernek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine teşekkür eden Pekdaş, “İzmir Lezzetleri Festivalimize emeği geçen herkese, en başından beri desteklerini esirgemeyen tüm İzmir sevdalılarına çok teşekkür ediyorum” dedi.