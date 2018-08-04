Başkan Pekdaş taksicilerin derdine derman oldu

Sıcak hava nedeniyle işlemlerini zor koşullar altında yapan taksici esnafının yardımına Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yetişti. Başkan Pekdaş’ın talimatıyla Çınarlı’daki alan moloz ve çöpten temizlenirken, taksici esnafının mağdur olmaması için alana seyyar tuvalet, şemsiyeli oturma alanları kuruldu. İşlemler için sırada bekleyen taksicilere gün boyu ücretsiz çay ve su ikramı için özel araç da gönderildi.

"Taksici esnafı mağduriyet yaşamadı"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Celil Anık kendilerine kucak açan ve zor koşullarda yapılan çalışmaları verdiği destekle iyileştiren Başkan Pekdaş’a teşekkür etti. Anık, “Taksici esnafı olarak mazot ve diğer girdilere gelen zamların ardından yeni bir fiyat ayarlamasına gitmek zorunda kaldık. Bu düzenleme de sıcak bir döneme denk geldi. Sağolsun Başkanımızdan rica ettik. Bu alanı bizler için kullanılır hale getirdi. Özellikle bu alanın temizlenmesi bizim için çok önemliydi. Başkanımız buradaki molozları temizletirdi ve taksici esnafının daha iyi koşullarda işlemlerini yapmasına olanak tanıdı” dedi. İnternet üzerinden yapılan işlemlerin tüm taksiler için zorunlu olduğunu ve her bir araç için bir işlemin iki veya üç saat sürdüğünü kaydeden Anık, “Dün 900 taksi aracının işlemini yaptık, bugün de 900 araca yapmayı planlıyoruz. Çalışmaları üç, dört güne bitiririz. Ben bir kez daha Başkanımız Sema Pekdaş’a esnafımız adına teşekkür ediyorum. Bu sıcak günlerde, zor koşullar altında çayımız, kahvemiz, soğuk suyumuz hep hazır” dedi.

"El ele kol kola olmalıyız"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da taksici esnafının her zaman yanında olduklarını belirterek, “Esnafımızla birlikte halka hizmet eden bir belediyeyiz. En fazla taksici esnafına sahip ilçe olmamızdan ve bu işlemlerin de belediyemiz sınırları içinde yapılıyor olmasından ötürü esnafımıza el uzatmamak olmazdı. Esnaf Konak’ın esnafı ve mekan da Konak sınırları içinde olunca onları yalnız bırakmamak, bu sıcak günlerde bir nebze de olsa yardımcı olmak istedik. Çünkü bu şehirde birlikte yaşıyoruz. El ele kol kola, birlikte dayanışma içinde olmalıyız. Ben onlara bu yeni düzenlemenin hayırlı olmasını diliyor, bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu. Fiyat ayarlaması için oluşturan alanı dolaşan Başkan Pekdaş ve Anık işlem yaptırmaya gelen taksicilerle sohbet etti.