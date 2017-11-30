Başkan Pekdaş, “Tarihi korumak hepimizin görevi”

Etkinliğe katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, törende yaptığı konuşmada Konak’ta yürütülen tarihi yapıları kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

EGİAD Yönetim Kurulu’nu yok olmak üzere olan Portekiz Sinagogu’nu restore etme girişiminden ötürü kutlayan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Bu tarih değerler hiçbir şehre nasip olmamıştır. Bu zengin tarih, bu medeniyetlerin kucaklaşması bu kentin ruhuna ne güzel izler bırakıyor. Bunu ortaya çıkarmak hepimizin görevi. Ortaya bu güzel tarihi canlandıran bir mekan çıkmış” dedi.

Başkan Pekdaş, Konak Belediyesi olarak satın aldıkları tarihi Alanyalı Konağı’nın restorasyon ihalesini bitirdiklerini ve çok yakında başlayacak çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi konağı kente kazandıracaklarını da söyledi. Bunun yanında Anafartalar Caddesi üzerindeki Kıllıoğlu Hamamı, İkiz Evler ve Tepecik’teki tarihi bir konağı daha restore edeceklerini dile getiren Pekdaş, “Bu kentin güzel kimliğini ve ruhunu ortaya çıkarmak için el birliğiyle yürüttüğümüz çabalar bir bir sonuç verecek” diye konuştu. Pekdaş, konuşmasında 1840’lı yıllarda Kemeraltında inşa edilen Hahamhane ile ilgili de yaşanan mülkiyet sorununun çözüldüğünü aktardı. Konak Belediyesi olarak Hahamhane’nin tahsisini alarak, restorasyonuna başlayacaklarını kaydeden Pekdaş, Yahudi Cemaati ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini, bu tarihi yapının İzmir’e ve bölgeye nasıl kazandırılacağının birlikte planlanacağının bilgisini verdi.