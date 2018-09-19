Başkan Pekdaş, “Tarihi korumayı biz iyi biliriz”

Müze görevlileri gözetiminde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Pekdaş, restorasyonun ardından tarihi hamamın yeniden görünür hale geleceğini söyledi.

Bazı kötü niyetli kişilerin restorasyon çalışmalarına yönelik ortaya attığı asılsız iddiaların olduğunu söyleyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, restorasyonun müze yetkilileri gözetiminde yapıldığını söyledi. Geçmişte odun-kömür deposu olarak da kullanılan hamamın zeminine dökülen betonun büyük bir titizlikle kırılarak temizlendiğini dile getiren Pekdaş, “Kıllıoğlu Hamamı bizden önce ilgisizlik yüzünden harabeye dönmüş, yıkılmayı bekliyordu. Odun-kömür deposu olarak kullanılıyordu. İçinde keçiler besleniyordu. Göreve gelir gelmez bu tarihi mekanı kurtarmak için düğmeye bastık. Yaptığımız görüşmeler sonunda Vakıflar Bölge Müdürlüğünden bu yerin restorasyonunu üstlenmek şartıyla kiraladık. Tek amacımız bu hamamı kurtararak, kent sakinlerimizin hizmetine açmak. Ama bazı art niyetli kişiler yaptığımız işi baltalamak için restorasyon çalışmalarıyla ilgili asılsız iddialarda bulundu. Oysa her şey kurul kararına uygun olarak, müze görevlilerin gözetiminde yürütülüyor. Her çalışma kurulun verdiği karar doğrultusunda yürüyor ve müze görevlileri de çalışmalarda yer alıyor. Bu iddiaları ortaya atanlar hamamın içler acısı durumunu unutmuş olmalı ki, bu yapılanları eleştiriyor. Ama biz yaptığımız işin doğruluğundan eminiz. Bu tür asılsız iddialarda bulunanlara da gereken cevabımızı bu yapıyı kente kazandırarak vereceğiz” dedi.

“Gölge etmesinler yeter”

Konak'ta 3 binin üzerinde tescilli yapının bulunduğunu dile getiren Başkan Pekdaş, belediye olarak tarihi yapıların restorasyonu için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Restorasyonu süren Alanyalı Konağı, İkizevler ve İstiklal Ortaokulu'nu örnek gösteren Pekdaş, “Bu tarihi değerler hiçbir şehre nasip olmamıştır. Bu zengin tarihe sahip çıkmak, bu değerleri ortaya çıkarmak hepimizin görevi. Bu kentin güzel kimliğini ve ruhunu ortaya çıkarmak için el birliğiyle yürüttüğümüz çabalar bir bir sonuç verecek. Kimsenin bu çalışmalarımızı gölgelemesine izin vermeyiz. Tarihi korumayı da, kentin değerlerini ortaya çıkarmayı da iyi biliriz” diye konuştu.

Basmane Anafartalar Caddesi üzerindeki Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı, geçen yıl Mayıs ayında Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç tarafından imzalanan sözleşme kapsamında restorasyon karşılığı 17 yıllığına Konak Belediyesi tarafından kiralanmıştı. Basmane Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan ve klasik Osmanlı mimarisine sahip olan hamam, moloz taş ve tuğladan yapılmıştır. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olmak üzere üç bölümden oluşan hamamın halvet kısmı bulunmamaktadır. Soğukluk bölümü kare planlı olup, üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülü olarak inşa edilmiştir. Uzun yıllar kendi haline terk edilen bu hamam 1965 yılına kadar kömür deposu olarak kullanılmış, sonra da yıkılmıştır. Hamamdan günümüze ancak ‘sıcaklık' bölümü ile bazı duvar kalıntıları ulaşmıştır. Sema Pekdaş, belediye başkanı seçildikten sonra hamamın ayağa kaldırılması için uzun uğraşlar vermiş, sonunda tarihi hamamı restore ederek kente kazandırmak adına Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralandı.