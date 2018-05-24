Başkan Pekdaş, “Yeni bina kalkınmanın fitilini ateşleyecek”

6-7 ay içinde inşaata başlayacaklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yeni hizmet binasıyla bölgenin kalkınmasının fitilinin de ateşleneceğini söyledi.

Konak Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlendiği mahalle iftarları sürüyor. Her gün farklı bir mahallede kurulan bereket sofrası bu kez 19 Mayıs İlköğretim Okulu’nun bahçesinde kuruldu. İftar yemeğine Vezirağa, 19 Mayıs ve Hasan Özdemir mahallelerinden vatandaşlar katıldı. Okul bahçesine kurulan masalarda buluşan yüzlerce kişi aynı anda orucunu açtı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve mahalle muhtarları katıldı. Okunan ezanın ardından tüm davetliler Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı.

Yemek sonrası mahalle sakinlerine seslenen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Dayanışmayla kentimizi güzelleştirdiğimiz gibi ülkemizi de güzelleştirmek istiyoruz” dedi. Yenişehir’de yapılması planlanan belediye hizmet binasıyla ilgili bilgi de veren Başkan Pekdaş, “Göreve gelir gelmez tüm birimleri bir araya getirecek yeni bir hizmet binası yapma sözü vermiştik. Yenişehir’deki pazaryerinin orayı, önündeki benzin istasyonunu da katarak planladık. Benzin istasyonu için tahliye davası açmıştık. Dava sürerken de boş durmadık ve hizmet binamızın projesini bir ulusal yarışmayla tespit ettik. Projemiz çizildi, ruhsata da bağlandı. Bu arada benzin istasyonu için tahliye kararı çıktı. 6-7 ay içinde inşaata başlayacağız. Böylece bu bölgenin kalkınmasının fitilini de ateşlemiş olacağız” dedi.

“Merkezlerin sayısı 2 kat arttı”

Bir bölgenin kalkınması için orada mutlaka kamu hizmet binalarının olması gerektiğini savunan Başkan Pekdaş, “Ben göreve başlayınca, belediyemize ait merkezlerin sayısını hızla artırdık. Hizmete başladığımızda 22 olan semt, kültür ve spor merkezi sayımızı 46’ya çıkardık. Şimdi yeni hizmet binamızı da yapacağız. 7 bin metrekare alanı, 22 bin metrekare kullanım alanı olan bu alana Konak Belediyesi’nin merkezini taşıyacağız. Böylece bu bölgenin de kalkınmasını sağlayacağız. Çünkü bu bölgeler kalkınmadan Konak’ın kalkınamayacağını biliyoruz” diye konuştu. Başkan Pekdaş, konuşmasının sonunda çocuklara yazın açacakları yüzme kursu ve yaz okullarına katılma çağrısında bulunarak, “Kayıt yaptırın ve yazı birlikte değerlendirelim. Hepinizin başarılı olmasını istiyoruz. İyi meslek sahibi ve çok iyi bir geleceği olan bireyler olmanızı istiyoruz” şeklinde konuştu. İftar programı sahnelenen Ramazan gösterileriyle şenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve ortaoyunu ile renklenen Ramazan eğlencesinde çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı da yapıldı. Konak Belediyesi’nin her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları Ramazan ayı boyunca devam edecek.