Başkan Pekdaş'a öğrencilerden sevgi seli

Pekdaş, bu yıl ilkokula başlayan miniklere içlerinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantaları armağan etti. Minik öğrenciler Başkan Pekdaş'a sevgilerini sarılarak gösterdi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Konak'ta da öğrenciler ders başı yaptı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ilk gün heyecanı yaşayan öğrenci, öğretmen ve velileri yalnız bırakmadı. Konak Belediyesi'nin yaz aylarında baştan aşağı yenilediği okulları gezen Başkan Pekdaş, fiziki şartları yenilenen eğitim yuvalarında yaşanan ilk gün heyecanına ortak oldu. Belediye tarafından yapılan tadilatlar sayesinde pırıl pırıl olan okullarda eğitim görecek olan öğrenciler Başkan Pekdaş'ı büyük bir sevinçle karşıladı.

Başkan Pekdaş'ın okulların ilk gününde ilk uğradığı okul Alsancak'taki Salih İşgören İlkokulu oldu. Okul Müdürü Muharrem Yılmaz tarafından karşılanan Pekdaş, hem okulu gezdi hem okulun ilk gününde ilk kez derse giren ilkokul 1. sınıf öğrencilerini sınıfta ziyaret ederek onlara iyi dersler diledi. Başkan Pekdaş, ayrıca çocuklarını okula getiren öğrenci velileriyle de okul bahçesinde sohbet etti. Okul ziyaretlerini Zeytinlik Mahallesindeki 50. Yıl Anadolu Lisesi ile sürdüren Pekdaş, burada da okul yöneticileri tarafından karşılandı. Okul idarecilerinden tadilatlar hakkında bilgi alan Pekdaş'a 50. Yıl Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Aykutlu tarafından teşekkür plaketi verildi.

“Özgür beyinlere ihtiyaç var”

Okulların açıldığı ilk gün yapılan ziyaretler Mimar Sinan İlkokulu ile devam etti. Başkan Pekdaş, okula girişte öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Okul Müdürü Bahar Cengiz'le birlikte tadilatın ardından daha iyi koşullarda eğitim sunar duruma gelen okulu gezdi. İç ve dış cephesi yenilerken, gerekli görülen yerlerde sıva ve boya uygulamaları yapılan okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Başkan Pekdaş, “Yeni eğitim-öğretim döneminde tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Geleceğimiz olan siz çocuklarımız derslerinize çok çalışın. Biz bu ülkenin çocuklarının özgür olmasını, okuyup, iyi birer meslek sahibi olmasını istiyoruz. Ülkesine yararlı yurttaşlar olarak yetişmelerini, Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirmeleri için hep birlikte çalışacağız. Derslerinizde başarılı olun, biz sizler için daha çok katkılar yapacağız” dedi.

İlk gün armağanları sevindirdi

Daha sonra Seyfi Gülmezoğlu İlkokuluna giden Başkan Pekdaş, burada da okulun ilk gün ders başı yapan miniklere iyi dersler diledi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekdaş, tatilde açılan ve büyük ilgi gören yaz okullarına kimlerin gidip gitmediğini sordu. Miniklere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Pekdaş, “Kitap okuyun, müzikle uğraşın, spor yapın. Çünkü gelecek sizsiniz ve sizlerin başarıları bizler için önemli. Bu başarılar her daim sürsün. Yeni eğitim yılınız kutlu olsun” diye konuştu. Seyfi Gülmezoğlu İlkokulunda okuma-yazma eğitim alan kadınlara da sertifikaları Başkan Pekdaş tarafından verildi. Başkan Pekdaş, tüm gün süren okul ziyaretlerini Mehmetçik İlkokulunda noktaladı. Burada da öğrencilerin sevgi gösterileri eşliğinde karşılanan Pekdaş, sınıfları ziyaret ederek minik öğrencilere başarılar diledi. Okul gezileri sırasında ilk kez ders başı yapan miniklere içlerinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantaları armağan edildi. İlk kez okul sıralarına oturan minikler aldıkları hediye karşısında oldukça mutlu olurken, sevinçleri yüzlerine yansıdı.