Başkan Pekdaş’ın ilk bayramlaşması çalışanlarıyla

İlk bayramlaşmayı belediye çalışanlarıyla yapan Başkan Pekdaş, hafta boyunca ilçenin farklı noktalarındaki birim müdürlüklerini ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı. Dokuz günlük bayram tatiline çıkacak olan belediye personelini görev yerlerinde ziyaret eden Başkan Pekdaş, aileleri ve sevdikleriyle mutlu, sağlıklı bir bayram geçirmelerini diledi. Bir haftaya yayılan bayramlaşma turları kapsamında belediyenin Basmane’deki iki hizmet binasının yanı sıra, Temizlik İşleri, Ulaşım, Mali Hizmetler, Spor, Kültür, Kadın ve Sosyal Politikalar ile Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle biraraya gelen Başkan Pekdaş, kentin enerjisini yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“Kendimize hizmet ediyoruz”

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Pekdaş, “İki ay önceki Ramazan Bayramı öncesi beklentilerimiz ve umutlarımız daha yüksekti. Ama geldiğimiz noktada epey yaralıyız. Şimdi bir taraftan kendimizi toparlamaya çalışırken, bir taraftan da şehrimize yeniden umut olmak, hemşehrilerimizin mutluluğunu artırmak için çalışıyoruz. Bu yaz açtığımız yaz okullarında, yüzme kurslarında ve düzenlediğimiz yaz eğlencelerinde arkadaşlarımız çok yoğun tempoyla çalıştı. Bu bize bir anlamıyla da terapi oldu. Çünkü insan çalıştıkça da rahatlıyor. Biz çalışırken aynı zamanda kendinize de hizmet ediyoruz. Komşunuza, akrabanıza, mahallenize ve kentinize hizmet veriyoruz. Bu nedenle kentin mutluluğu için çalışmak güzel. Biz el birliğiyle kentimizin enerjisini yükseltmek, hemşehrilerimiz için mutluluk adalarını çoğaltmak görevimiz. Bu enerjiniz hiç bitmesin. İzmir’in ve Türkiye’nin buna ihtiyacımız var” dedi.

“Pekdaş’tan kavurma servisi”

Bayramlaşma turları kapsamında bu yıl da Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde geleneksel kurban kavurması da yenildi. Personellerin kendi aralarında topladıkları parayla kestikleri kurban etinden yapılan kavurmanın dağıtımını Başkan Pekdaş yaptı. Pekdaş kavurma, pilav ve ayrandan oluşan menü eşliğinde çalışanlarla öğle yemeği yedi.