Başkan Pekdaş'tan çifte ziyaret

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, aynı gün hem İzmir Barosu'nu hem de İzmir Tabip Odası'nı ziyaret etti.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ziyaretleri kapsamında ilk olarak İzmir Barosu'na gitti. Pekdaş, yeni Baro Başkanı Özkan Yücel ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. 2010-2013 yılları arasında İzmir'in ilk kadın Baro Başkanı olarak görev yapan Pekdaş, ziyarette hem geçmiş yılları andı hem de yeni yönetime başarılar diledi.

Daha sonra İzmir Tabip Odası'na giden Başkan Pekdaş'ı burada oda başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Sohbet havasında geçen görüşmede oda ile Belediye arasında kurulacak işbirlikleri ele alındı. Konak'ın İzmir'in merkez ilçesi olmasına karşılık pek çok sorunu da içinde barındırdığına vurgu yapan Başkan Pekdaş, özellikle hijyen konusunda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Sohbet havasında geçen görüşmede kadın ve çocuk sağlığıyla ilgili birlikte proje üretilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Obuz, Başkan Pekdaş ve beraberindekilere ziyaretlerinden ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek, halkın yararına olan her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.