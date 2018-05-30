Başkan Pekdaş’tan önce iftar sonra ziyaret

Konak Belediyesinin her gün farklı bir mahallede kurduğu iftar sofralarına bu kez Zeytinlik Mahallesi ev sahipliği yaptı. Zeytinlik Parkı’nda verilen iftar yemeğine mahalle sakinlerinin yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayları Ednan Arslan, Kazım Umdular, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve belediye meclis üyeleri katıldı. Okunan ezanın ardından tüm davetliler Konak Belediyesince ikram edilen çorba, İzmir köfte, pilav, ayran ve tatlıdan oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı.

Çocuklara yaz okulu daveti

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş iftar sonrası yaptığı konuşmada yeni açılmasına rağmen mahalle sakinlerinin akınına uğrayan Zeytinlik Semt Merkezi hakkında bilgi verdi. Özellikle kadın ve çocukların büyük ilgi gösterdiği merkezde yazın da etkinliklere devam edeceklerini söyleyen Pekdaş, “Çocuklarımızın yaz tatillerinin doldu dolu geçmesini sağlayacak pek çok eğlenceli ve eğitici etkinlik gerçekleştireceğiz” dedi. Başkan Pekdaş, İzmir’in en köklü yerleşim yerlerinden biri olan ve komşuluk ilişkilerinin en yoğun yaşandığı bölgeye, belediye olarak komşu geleceklerini de dile getirdi. Yenişehir’de inşa edilecek yeni belediye hizmet binası hakkında bilgi veren Pekdaş, “Size komşu geliyoruz. Yenişehir Pazaryeri ve hemen önündeki benzin istasyonun bulunduğu alana yeni hizmet binamızı yapıyoruz. Projemizi ulusal yarışmayla tespit ettik. Bölgede belediye binasını çok yakında inşa edeceğiz. Binayla birlikte bölge yeniden eski güzel günlerine kavuşacak” diye konuştu.

"Aynı sofrada bir aradayız"

“İzmir’de mahallelerimizde, sokaklarımızda birlikte mutluyuz” diyen Pekdaş, bu mutluluğun tüm Türkiye’ye yayılmasını diledi. Türkiye’de ortak aklın egemen olmasını temenni eden Pekdaş, “Bugün aynı sofrada bir aradayız. Bu ülke için de birlikte çalışabiliriz. Kimseyi ötekileştirmemek, parmak sallamadan, herkesin farklılığını kabul ederek bir arada olmayı biz becerebiliriz. 24 Haziran’da Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir araya gelmek zorundayız. Türkiye’nin güvenilir bir ülke olmasını sağlayacak güce ve kudrete sahibiz. Bu kadrolar biz de var. Şimdi bu kadrolara haydi göreve deme zamanı geldi” dedi.

Yemek sonrası ev ziyareti

Başkan Pekdaş, konuşmasının ardından Zeytinlik Mahalle Muhtarı Kamil Soydam ile birlikte mahalle sakini Güldane Akşit’e konuk oldu. 87 yaşındaki Balkan göçmeni Akşit’i evinde ziyaret eden Pekdaş, ikram edilen kahve eşliğinde sohbet etti. İki yıl önce eşi vefat eden Güldane Akşit, yapılan sürpriz ziyaretten ötürü duyduğu mutluluğu dile getirip, Başkan Pekdaş’a teşekkür etti. Keyifli sohbetin ardından Pekdaş, muhtarlık ofisine geçerek burada da mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Konak Belediyesinin Zeytinlik Mahallesindeki iftar programı sahnelenen Ramazan gösterileriyle şenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Hacivat-Karagöz, sihirbazlık ve ortaoyunu ile renklenen Ramazan eğlencesinde çocuklara pamuk şeker ve şerbet ikramı da yapıldı. Konak Belediyesinin her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları Ramazan ayı boyunca devam edecek.