Başkan Piriştina belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Çalışma arkadaşlarıyla tek tek tokalaşıp bayramlarını kutlayan Başkan Piriştina, “Maalesef ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ailelerimizle olacak, sevdiklerimize sarılacak, acıyı kederi bir kenara bırakacak günlere ihtiyacımız var” dedi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, yaklaşan kurban bayramı öncesinde işçisinden bürokratına tüm çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı. Başkan yardımcıları Murat Işık ve Hakan Gündüz ile birlikte Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda Buca’da görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Piriştina, sevgi ve barışın hüküm sürdüğü bir bayram dileğinde bulundu.

Buca emekçileri ile bir araya geldi

Piriştina, daha sonra bürokratlarıyla birlikte Buca Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’ni ziyaret ederek, Buca için alın teri döken emekçilerin bayramını kutladı. Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini anımsatan Piriştina, “Maalesef ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ailelerimizle olacak, sevdiklerimize sarılacak, acıyı kederi bir kenara bırakacak günlere ihtiyacımız var. Önümüzde böyle bir bayram bekliyor. Hem bayram için görevlerimizi yapacağız hem de sevdiklerimize zaman ayıracağız” dedi. Bayramda çalışacak Bucalı emekçilere de seslenen Piriştina, “Bazılarınız bayram seyran demeden görev başında olacak yeter ki Bucalı hemşerilerimiz rahat etsin diye. Sizlere bunun için teşekkür ediyorum. Umuyorum bu bayram sıkıntıyı üzüntüyü geride bırakırız ve bundan sonra daha mutlu başta barış dolu bir kent ve ülke ile yeni bir güne uyanırız” diye konuştu.

Başkan Piriştina’nın son durağı ise Fen İşleri Şantiyesi oldu. Burada Fen İşleri, Tesisler, Park Bahçeler, Ulaşım ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Piriştina, bayramını kutladığı işçi arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.