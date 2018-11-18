Başkan Piriştina gençlerle buluştu

Yurdun dört bir yanından Buca'da eğitim görmeye gelip Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezlerinin sunduğu kapsamlı hizmetlerle keyifli bir öğrencilik dönemi geçiren Bucalı gençler, ders yorgunluğunu ve stresini Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde attı. Gençlerin kampına katılan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ateş başında şarkılar söyleyip, gençlerle birlikte günün yorgunluğunu attı.

Buca Belediyesinin eşsiz ve el değmemiş doğası ile İzmir'in incisi Buca Kaynaklar bölgesine kazandırdığı İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, doğa sporları meraklıları ve doğayla iç içe yaşamak isteyen tüm İzmirlilerin vazgeçilmez merkezlerinin başında geliyor. Bugüne kadar sayıları 22 bini bulan günübirlik, bin 400 konaklamalı misafir ile izcilik ve doğa kulüplerinden 400 sporcuya da ev sahipliği yapan merkezin son misafiri Buca Belediyesi Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezlerine üye üniversite gençliği oldu. Kaynaklar'ın eşsiz, yemyeşil doğası ile bütünleşmiş ağaç evi ve bungalovları ile şehrin gürültüsü ve ders stresinden uzaklaşan Bucalı gençler kamp yapıp yorgunluk attı. Gençlerin neşeli kampına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katılarak gençlerle birlikte yemek yeyip, ateş başında şarkılar söyledi. Tarık Akan Gençlik Merkezinin müdavimi Urfalı Gaffar'ın elleriyle yoğurduğu muhteşem çiğ köfteyle keyiflenen gençler ve Başkan Piriştina, kamp ateşi etrafında toplanıp Buca Belediyesi Pop Orkestrasının seslendirdiği şarkılarla neşeli bir akşam geçirdi. Gençlere seslenen Başkan Piriştina, ”Bu tesisler sizlerin. Yorulup stres atmak istediğinizde kapılarımız her zaman açık. En kısa zamanda yine bir aradayız” dedi.