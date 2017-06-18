Başkan Piriştina muhtar ve meclis üyeleriyle iftarda buluştu

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, yerel yönetimin ilk adımı olarak adlandırdığı muhtarlar ve Belediye meclis üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Piriştina’nın ev sahipliğinde Tenis Kulüp’te gerçekleşen iftar yemeğine Buca’nın 47 mahallesinin muhtarı, CHP ve AK Parti grubu meclis üyeleri ile bürokratlar katıldı.

"Doğru yolda olduğumuzun somut örneği"

Ramazan ayının tüm Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Dağdelen, “Biz büyük bir aileyiz. Bizler Buca için bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. Söz konusu Buca ise gerisi teferruattır” diye konuştu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yılın tüm günlerinde yaşamak istediklerini ifade eden Başkan Levent Piriştina, muhtarlar ve meclis üyeleri ile böyle güzel bir akşamda birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Piriştina, “Bugün burada sizlerle olmak ayrı bir anlam ifade ediyor. Bir kentte, bir ailede ortak hedef olursa zaten başarı kaçınılmaz olur. Muhtarlar ve meclis üyelerimizin bizim başarımızda ve eksikliğimizde birinci dereceden önemli rolleri var. Huzur içinde bir ramazan sofrasında buluşup geleceğe dönük temennilerde bulunabilmemiz Buca için üstlendiğimiz görevleri ne kadar iyi paylaştığımızın ve doğru yolda olduğumuzun somut bir örneğidir” dedi.