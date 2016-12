Başkan Piriştina’dan stokların tükendiği eşya bankası için çağrı

İzmir’in Buca ilçesindeki eşya ve giyim bankasındaki stoklar, yoğun taleplerden dolayı tükendi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise vatandaşlara bağış çağrısı yaptı.

Buca ilçesinde, belediyeye bağlı olarak Çamlıkule Kültür Sanat ve Spor Merkezinde faaliyetini sürdüren eşya ve giyim bankası 2 yılda 10 bin 200 kişiye umut oldu. İhtiyaç sahipleriyle hayırsever vatandaşları buluşturan uygulamayla, eşya ve giyim bankasındaki stoklarda tükendi. Eşya bankasındaki stokların tükenmesi üzerine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, bir çağrı yaptı. Piriştina, vatandaşlardan kullanmadıkları ev eşyası ve giysilerini eşya bankasına bağışlamalarını istedi. Piriştina, “Vatandaşlar evlerinde atıl duran ya da değiştirmek istedikleri eşyalarını, kullanmadıkları giysilerini verecek; geliri olmayan ya da dar gelirli vatandaşlarımız ise ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılayacak yerler arıyor. Belediye olarak, bu uygulama ile her iki tarafı buluşturan bir hizmet veriyoruz. Gönül isterdi ki böyle hizmetlere gerek kalmayacak bir dünyada yaşayalım; ancak artarak devam eden ekonomik daralma her geçen gün bu hizmetleri daha fazla gerekli kılıyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Bağışlayacakları her bir eşya daha fazla hemşehrimizin yüzünün gülmesine yardımcı olacak” çağrısında bulundu.

Öte yandan bağış yapmak isteyen kişilerin eşyaları, Kıyafet bağışları Eşya ve Giyim Bankası veya Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim edebileceği, ev eşyası bağışları için 439 10 10 (1224-1223) no’lu telefondan yetkililerin bilgilendirilmesi halinde evlerden teslim alınabileceği kaydedildi.