Başkan Piriştina'dan temizlik hareketine anlamlı destek

15 Eylül 2018 Dünya Temizlik Günü'nde 150 ülkeden milyonlarca gönüllü, küresel atık problemine karşı toplanıp 1 günde dünyayı temizlemek üzere güçlerini birleştirmek için bir araya geldi. Bu anlamlı harekete destek veren Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, süpürge ve küreğini alıp Buca Kent konseyi üyeleriyle birlikte Buca İstasyonunu temizledi.

15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde düzenlenen “Let's Do It -Haydi Yapalım” hareketine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'da destek verdi. Başkan Piriştina, Dünyanın en büyük sivil hareketlerinden olan, küresel atık problemine dikkat çekmek için çevreyi daha yaşanabilir hale getirmeye çağıran etkinliğe Buca Kent Konseyi'nin organizasyonuyla katıldı.

Buca Kent Konseyi üyeleriyle birlikte Buca İstasyonu'na gelen Başkan Piriştina, çalı süpürgesini ve küreğini alıp sokakları ve parkı süpürdü. Genç yaşlı çok sayıda vatandaşın da destek verdiği temizlik hareketiyle Buca İstasyonu pırıl pırıl yapıldı.

Kentliyi tüm çevreye duyarlı olmaya çağıran Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Yaşadığımız çevreye olan saygıyı hatırlatabilmek için bir araya geldik. Bu etkinlikle kentin temizliğine vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olması için özendirmek istedik. Her ne kadar temizlik bizlerin, yerel yönetimlerin asli görevi olsa da hepimize iş düşüyor. Her şeyi kamudan beklememek lazım. Belediyenin yapacağı işi halkın yapmasından bahsetmiyorum ama yediğimiz çiğdemi yere atmazsak, elinizdeki poşeti biraz ilerdeki çöpe atarsak hem daha temiz çevreye kavuşur hem de belediyenin üstündeki yükü alır maliyetleri düşürürüz. Bu yine kentliye dönecektir. Biraz iş yerinizin, biraz evinizin etrafına özenli ve dikkatli davranabilirsek daha güzel bir çevreye kavuşuruz” diye konuştu.