Başkan Şengül'den Kocaoğlu'nun sözlerine yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Hakimevleri Katlı Otoparkı'nın açılış törenindeki açıklamalarına cevap verdi. İzmir'in kavgaya değil hizmete ihtiyacı olduğunu ve bu noktada gereken her türlü desteği de vereceklerini söyleyen Şengül, “Bugüne kadar hep dediğim gibi, Sayın Kocaoğlu hangi konuda yardıma ihtiyaç duyuyorsa gelsin, hep birlikte çözüm bulalım. Kendisine kapımız açık. Artık polemikten, kavgadan İzmir halkı yoruldu. Kutuplaşma üzerinden menfaat sağlama çabasını bırakın. İzmir'e daha fazla yazık etmeyin” diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu'nun ‘Merkezi hükümet İzmir'e yatırım yapmıyor' diyerek kendi eksikliğini kapatma çabasında olduğunu ifade eden Şengül, “Sayın Kocaoğlu, milyarca liralık belediye bütçesiyle bugüne kadar İzmir'e ne yaptığını çıkıp anlatsın, biz de dinleyelim. Yıllardır sürekli ‘metro yaptık' diye söyleyip duruyor. Sanırsın İzmir'i demir ağlarla ördü. Bugüne kadar zamanında bitirdiği tek proje yok. Kocaoğlu'nu dinleyince, acaba ben farklı şehirde mi yaşıyorum diye düşünüyorum. Ona söyleyecek çok sözümüz var ama eskiyi gündeme getirip İzmir'in zamanını çalmak istemiyorum. Sayın Kocaoğlu açıklamasında hasta olduğunu söylemiş. Kendisine de geçmiş olsun diliyorum" dedi.

“İzmir'in geleceğini konuşalım”

Göreve geldiğinden bu yana İzmir'in sorunlarının çözümü için yapıcı ve samimi bir tavır aldığını hatırlatan Şengül, “Sayın Kocaoğlu, bizim hiçbir siyasi kaygı gözetmeden İzmir'in menfaati için çalıştığımızı biliyor. Biz yine aynı duruştayız. Bugüne kadar bize ne taleple geldi de kendisini geri çevirdik? Biz İzmir'in geleceğini planlayalım, kentin vizyonunu oluşturalım istiyoruz. Çatışmadan, kutuplaşmadan, ayrışmadan, gerçekten samimi olarak herkes bilgi birikimini ortaya koysun. İzmir'in faydasına ne yapılabilir diye bakalım. Birbirimizin açığını yoklamaya ve onun üzerinden siyaset yapmaya kalkışırsak, söyleyecek çok sözümüz olur. Ama İzmir'in kaybedecek zamanı yok. Bu kentin hizmete ihtiyacı var” dedi.