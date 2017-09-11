Başkan Şenol’dan velilere kayıt çağrısı

Sınavlara hazırlanan öğrencilere çağrı yapan Başkan Şenol, “Sınırlı sayıda kontenjan için sakın geç kalmayın” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde yeni dönem için kayıt süresi 15 Eylül’de doluyor. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 3 bin öğrenciye 75 öğretmenle hizmet veren Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde 12 Haziran’da başlayan yeni dönem kayıtları 15 Eylül’de son bulacak. Kayıt yaptırmak isteyen Gaziemirli öğrenciler 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, ikametgâh belgesi, öğrenci belgesi veya diploma fotokopisi gibi evrakları tamamladıktan sonra Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’ne kayıt işlemini yapabilecekler. Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi için ‘Gurur projem’ diyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere çağrıda bulundu; “Sınırlı sayıda kontenjan için sakın geç kalmayın” dedi.

Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi

2009 yılında 400 öğrenci 12 öğretmenle yola çıkan Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, Anadolu ve Fen Liseleri ile üniversite sınavlarına hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine, eğitimde fırsat eşitliği sunuyor. Geçen 8 yıllık sürede 8 kat büyüyen GAZİGEM, bugüne kadar 10 binden fazla öğrenciye hizmet verdi. Ekonomik yönden dezavantajlı öğrencilerin geleceğine şekil veren proje sayesinde ailelerin ceplerine milyonlarca liralık katkı sunuldu. 75 öğretmenin görev aldığı GAZİGEM’e ait dört merkez, tek çatı altında toplandı. 4 bin 500 öğrenciye hizmet verecek kapasiteye sahip yeni merkez ile adeta bir eğitim kampusu oluştu. Seminer salonları ve mini amfi tiyatroya sahip yeni merkez, öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek oluyor, düzenlenen aktivite ve etkinliklerle onların sosyal hayatlarının gelişmesi de hedefleniyor.