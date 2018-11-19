Başkan Serdar Berk'ten poşet önerisi: "Esnaflarda poşet 10 kuruş olsun"

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, gelecek yıldan itibaren poşetlerin tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edileceğini hatırlatarak, "Çevremize bakıyoruz; yollar, dere yatakları, çöp tenekeleri poşet atıklarıyla dolu. Naylon poşetler parayla satılırsa bunun bir ölçüde önüne geçilebilir. Bir poşetin 25 kuruş olması öngörülüyor. 25 kuruş da esnaf için yüksek bir ücret. Esnafa poşette pozitif ayrımcılık yapılması, zincir marketlerde fiyat 25 kuruş olsa bile esnafta 10 kuruşta kalması gerektiğini düşünüyoruz" dedi

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, poşetlerde yapılacak düzenlemeye ilişkin bir açıklama yaptı. Berk, düzenlemeye desteklediklerini ifade ederek, "Çevremize bakıyoruz; yollar, dere yatakları, çöp tenekeleri poşet atıklarıyla dolu. Naylon poşetler parayla satılırsa bunun bir ölçüde önüne geçilebilir" dedi.

İnsanların alışveriş merkezlerinde ihtiyaçlarından daha fazla poşet aldığını, bunun hem israfa hem de çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini ifade eden Başkan Serdar Berk, bir poşetin fiyatının 25 kuruş olmasının beklendiğini; fakat bu rakamın esnafın için yüksek olduğunu söyledi. Berk, "Bir poşetin 25 kuruş olması öngörülüyor. 25 kuruş da esnaf için yüksek bir ücret. Esnafa poşette pozitif ayrımcılık yapılması, zincir marketlerde fiyat 25 kuruş olsa bile esnafta 10 kuruşta kalması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Naylonun ham maddesini dövizle ithal ediyoruz"

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak ve sağlıklı yaşamak için alışverişlerde; kese kağıdı, file ve bez poşet kullanma alışkanlığının tekrar kazanılması gerektiğini vurgulayan Başkan Serdar Berk, şöyle devam etti:

"Eskiden poşet yerine tamamen doğal olan kese kağıtları, file kullanılırdı. Pazara hasırdan örülmüş zembille giderdik. Bu sayede insanların yedikleri de içtikleri de sağlıklı kalmaktaydı. Poşetlerin kullanımı çevreye zarar verdiği gibi insanlarımızın sağlığına da zarar vermektedir. Plastikten üretilen ve yaşantımızın her anında kullandığımız sentetik ürünler sağlığımızı, daha sonra da doğayı ve çevremizi tehdit ediyor. Naylonun ham maddesini dövizle ithal ediyoruz. Çok ucuza mal edilen bu poşetler, kalitesine göre gerek kullanım anında gerekse bozulma anında, çevreye ve besinler üzerine yapısındaki kimyasallar sayesinde ciddi etkilere sahip. Ortalama 15 dakika kullandığımız bir naylon poşetin doğada tümüyle yok olması için bin yıl gerekir. Vatandaşlarımızı el birliğiyle poşet kullanımından uzaklaştırmalıyız. Uygulama başladıktan sonra file, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli. Oda olarak bu konuda katkı sunmaya hazırız" diye konuştu.