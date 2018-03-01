Başkan Serkan Acar’dan Esnaf Odasına ziyaret

Oda binasında gerçekleşen ziyarete Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yanı sıra belediye başkan yardımcısı Mehmedali Özkurt da katıldı. Ziyarette esnaf sorunları ve Aliağa’ya yapılması planlanan projeler konuşuldu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Başkan Serkan Acar’a esnaf sorunlarıyla ilgili detayı bilgiler verdi. Aliağa esnafının sonuna kadar yanında olduklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağa esnafı için bize düşen görev neyse sonuna kadar yanlarındayız. Vatandaşımız, esnafımız iyi durumdaysa bizlerde iyi oluruz” dedi.