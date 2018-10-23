Başkan Soylu, Alevilerin dayanışma gecesine katıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Cemevi tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma gecesine Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da katıldı.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Cemevi tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma gecesine katılarak Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Gecede konuşan Başkan Soylu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konuşmasında Menderes'i tüm kesimlerle geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderes için canla başla çalışırken gücümüzü sizlerden alıyoruz. Menderes'in tüm kesimleriyle güzel ilçemizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Ben bugün belediye başkanıyım, yarın ne oluruz bilemeyiz. Bülent Soylu olarak söz vermek istiyorum; ben Alevi Kültür Derneği'nin onun gençlerinin yanında olacağım. Sadece belli makamlarda bulunup, onların o makamın gücüyle bir yerlere destek olmak ve onların arkasında olmak bunları dile getirmek kolaydır; ama o makamlarda olmadan sadece ve sadece kendi gücünüz ve yüreğinizle eğer bir yerlere destek olabiliyorsanız o zaman o ilçeye olan, o ilçenin insanlarına olan sevginizin samimi olduğunun en büyük göstergesidir. Bütün Menderesli kardeşlerimizi Alevi, Sünni ayrımı yapmadan bu ilçede yaşayan herkesin bir ve beraber olduğunu, herkesin eşit olduğu, herkesin eşit haklara sahip olduğunu düşünerek bir olmaya, beraber olmaya, Hacı Bektaş Veli'nin de dediği gibi bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya davet ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dedi.