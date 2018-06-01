Başkan Soylu: ’Kocaoğlu falcılık değil başkanlık yapsın’

Sayın Kocaoğlu’na tavsiyem falcılık yapmayı bırakıp İzmir’e belediye başkanlığı yapsın." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun açıklamalarına Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’dan cevap geldi. Soylu, Kocaoğlu’nun yaşına ve makamına yakışmayan açıklamalar yaptığını söyledi.

Açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menderes’te kazıp bıraktığı yolları hatırlatan Başkan Soylu, “Birincisi tam bir yıldır Menderes’te kazıp bıraktığınız yolları kapatın diye yalvarıyorum, kendilerinden tek bir cevap gelmedi. Bizim burada asıl konuşmamız gereken konu budur. Seçime bir yıl kala bütün yolları kazdılar ve kapatmıyorlar. Şimdi de soruyorum seçim kaybetme telaşına ben mi düştüm siz mi düştünüz? İkincisi bu yapılanlar hangi ahlaka ve insanlığa sığıyor. Menderesliyi toza, çamura mahkum etmek ve buradan siyasi rant elde etmeyi planlamak ahlaklı ve insancıl olmaksa buna söyleyecek sözüm yok” dedi.

“Falcılık yapmasın”

Kocaoğlu’nu görevini yapmaya davet eden Başkan Soylu, “Benim 31 Mart 2019 günü koltukta olmayacağımı, seçimi kaybedeceğimi ifade etmiş Sayın Kocaoğlu. 31 Mart tarihinde koltukta kimin olacağına Menderes halkı şerefli, onurlu oylarıyla karar verecektir. Sayın Kocaoğlu’na tavsiyem falcılık yapmayı bırakıp İzmir’e belediye başkanlığı yapsın. İlçelerin ve şehrin sorunları ile ilgilensin. Zaten bugünkü sorunumuz ve konumuz da bu değil. Dereyi görmeden yine paçaları sıvadılar” ifadelerini kullandı.

“Ne yaptıklarını bilmiyorlar”

Büyükşehir belediyesi ile yapılan yazışmalara da değinen Başkan Soylu, “Kazmaya başladıkları kaldırımlar ile ilgili olarak belediyemiz, 6 Eylül 2017 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yazmış olduğu yazıda söz konusu sokaklarda ve caddelerde kaldırım, ışıklandırma ve ağaçlandırma çalışması yapacağını ve gerekli iznin verilmesini istiyor, buna karşılık ise 3 Mayıs 2018 tarihli ve Aziz Kocaoğlu imzalı UKOME kararında uygundur, yapabilirsiniz diye izin veriyorlar, biz de ihalemizi yapıyoruz. Sonuç olarak burada ne yaptıklarını ve nereye imza attıkları bilmiyorlar” dedi.

“31 Mart’ta görüşürüz”

Başkan Soylu süreçte haklı taraf olduklarını belirterek, “Biz davamızda haklıyız. Haklı davamızda duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizin, Menderes’i ve Menderesliyi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin siyasi rant ve ayak oyunlarına alet etmeyeceğimizin herkes tarafından bilinmesini isterim. Son olarak Sayın Kocaoğlu’nun 31 Mart 2019 tarihinde koltukta oturtmayı planladığı arkadaş ile birlikte Menderes’te kazıp bıraktığı tozlu, çamurlu sokaklarda gezmeye ve Menderesliler ile yüzleşmeye davet ediyorum. 31 Mart 2019’da görüşmek üzere” diye konuştu.