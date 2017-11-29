Başkan Soylu mandalina üreticisinin yanında

Menderes’in Gümüldür ve Özdere Mahallelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası dalında toplanmayı bekleyen mandalinanın olumsuz etkilenmesi sonucu sıkıntıya düşen üreticiye Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’dan destek geldi. Yaşanan sıkıntının hemen ardından mandalina bahçelerini dolaşan Başkan Soylu, üreticilerle de bir araya geldi. Başkan Soylu’ya, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre, Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli ve Menderes İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Engin Altunoğlu da eşlik etti.

"Geçmiş olsun"

Mandalina üreticilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Yaşanan olayın hemen ardından bölgeye gelerek mandalina bahçelerindeki zararı yerinde gördük ve üreticilerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Onların zararını en aza indirmek için kaymakamımız, ziraat odası başkanımız ve ilçe müdürlerimiz ile birlikte üreticimizin yanında olduk. Bu yıl yaşanan rekolte düşüklüğü nedeniyle üreticinin ve piyasanın etkilendiği dönemde ne yazık ki hava şartları da dalında toplanmayı bekleyen mandalinayı olumsuz etkiledi. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha göstermesin inşallah” dedi.