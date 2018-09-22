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Başkan Soylu muharrem orucu iftarına katıldı

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftara katıldı.


Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi Menderes Cemevi tarafından düzenlenen muharrem orucu iftarına Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ve eşi Esra Soylu ile AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre ve AK Partili belediye meclis üyeleri katıldı. Yapımı Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen cemevinde ki iftarda birlik ve beraberlik mesajı verildi.


"Kerbela'yı unutmadık"


İftar sonrası konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “ Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi Menderes Cemevi tarafından düzenlenen iftarda vatandaşlarımızla bir olduk, beraber olduk. Sadece iftara değil, gönüllere davet edildiğimiz için tüm canlara teşekkür ederim. Kerbela hadisesi ve orada yaşanan katliam yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in katledilen torunu Hz. Hüseyin ile tüm Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle anıyor, tutulan Muharrem oruçlarının ve ibadetlerin kabul olmasını diliyorum” dedi.

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