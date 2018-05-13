Başkan Soylu’dan anlamlı paylaşım

Soylu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım yoğun ilgi gördü.

Hayvanlara zulmün arttığı bir dönemde, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük beğeni kazandı. Belediye Başkanı Soylu, kahvaltı masasına konan serçeyi elleriyle beslerken çekilen fotoğrafı “Rabbim der ki; hayvanlar benim sessiz kullarımdır, şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar. Hayvanları sevin, onlar bize Allah’ın emanetidir. Hepinize hayırlı sabahlar sevgili kardeşlerim” notuyla paylaştı.

Soylu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım yoğun ilgi gördü.