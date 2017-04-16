Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 09:23

Başkan Soylu’dan Başbakan’a teşekkür

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu oyunu Oğlananası İlköğretim Okulu’nda 1159 numaralı sandıkta kullandı.

Başkan Soylu’dan Başbakan’a teşekkür

16 Nisan 2017 09:23

Başkan Soylu, Menderes’te oyunu kullanacak Başbakan Binali Yıldırım’a da teşekkür etti.



Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, eşi Esra Soylu ile birlikte oyunu Oğlananası Mahallesinde kullandı. Oğlananası İlköğretim Okulu’nda 1159 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Soylu, güçlü Türkiye mesajı verdi.



Geleceğimiz için


Yoğun bir referandum süreci geçirdiklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili gerçekleşen referandumda oyumuzu kullandık. Güçlü bir Türkiye için, geleceğimiz için milli iradenin tekrar tecelli edeceğine inanıyorum. Bizler aylarca sahada söyleyeceğimizi söyledik, artık söz milletin” dedi.



Milletin adamı


Başbakan Binali Yıldırım’ın oyunu Menderes’te kullanmasına da değinen Başkan Soylu, “Milletin adamı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım İzmir’e olan, Menderes’e olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Bugün Menderes tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bize bu mutluluğu yaşattığı için tüm Menderesli hemşehrilerim adına Başbakanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:43
  • Güneş :06:27
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:05
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!