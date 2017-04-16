Başkan Soylu’dan Başbakan’a teşekkür

Başkan Soylu, Menderes’te oyunu kullanacak Başbakan Binali Yıldırım’a da teşekkür etti.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, eşi Esra Soylu ile birlikte oyunu Oğlananası Mahallesinde kullandı. Oğlananası İlköğretim Okulu’nda 1159 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Soylu, güçlü Türkiye mesajı verdi.

Geleceğimiz için

Yoğun bir referandum süreci geçirdiklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili gerçekleşen referandumda oyumuzu kullandık. Güçlü bir Türkiye için, geleceğimiz için milli iradenin tekrar tecelli edeceğine inanıyorum. Bizler aylarca sahada söyleyeceğimizi söyledik, artık söz milletin” dedi.

Milletin adamı

Başbakan Binali Yıldırım’ın oyunu Menderes’te kullanmasına da değinen Başkan Soylu, “Milletin adamı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım İzmir’e olan, Menderes’e olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Bugün Menderes tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bize bu mutluluğu yaşattığı için tüm Menderesli hemşehrilerim adına Başbakanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.