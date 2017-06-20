Başkan Soylu’dan bayram müjdesi

Menderes Devlet Hastanesinin yapım ihalesini kazanan şirketin iflası nedeniyle duran inşaat çalışmaları Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun girişimleri sayesinde yeniden başlıyor. Yeni şirkete hizmet devrinin tamamlandığı inşaatta çalışmalar Ramazan Bayramı sonrası başlayacak.

Sözler yerine getiriliyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes’te yerel seçim zamanı verdiğimiz ve ilçemizin 50 yıllık hasreti devlet hastanesi sözümüzü göreve gelir gelmez yerine getirdik. Ankara’da yaptığımız girişimler sonunda devlet hastanemizin inşaatı kısa sürede başladı. Ancak gelinen süreçte inşaatı gerçekleştiren şirketin iflası nedeniyle inşaat çalışmalarında sıkıntı yaşandı. Vatandaşlarımıza hep şunu söyledik; ‘AK Parti döneminde başlayıp da bitmeyen, söz verilip yapılmayan hiçbir iş yok. Biz de sözümüzü tutacağız ve devlet hastanesini bitireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın’ dedik. Bu sözümüzün de arkasındayız” dedi.

Bayram sonrası çalışmalar başlayacak

Muhalefetin tutumunu eleştiren Başkan Soylu, "Biz taş üstüne taş koymaya çalışırken yerel muhalefet ne yazık ki çözüm üretmek yerine hastane inşaatının durmasından kendisine siyasi bir pay çıkarmaya çalıştı. Biz çözüm için Ankara’da mekik dokurken, onlar Menderes’te yalan siyaseti yapmayı sürdürdüler. Allah’a şükür ki geldiğimiz noktada Menderesli hemşehrilerimiz de her şeyin farkında. Birileri hastane inşaatının durmasını davul zurna ile karşılarken, biz yaptığımız girişimler sonunda Menderes Devlet Hastanesinin yapımı için başka bir şirkete devir işlemini tamamlattık. Bu süreçte bize büyük destek veren başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere tüm İzmir milletvekillerimize teşekkür ederim. Hizmet devri yeni şirkete yapılmıştır ve inşaat çalışmaları bayram sonrası başlayacaktır. Verdiğimiz sözler yerine gelecektir” diye konuştu.

2018’de hizmette

Çalışmaların hızlı şekilde gerçekleşeceğini kaydeden Başkan Soylu şu bilgileri verdi: “Menderesli hemşehrilerimizin bir hayalini daha yerine getirmenin haklı gururunu yakında yaşayacağız. Bayram sonrası başlayacak inşaat çalışmaları 2017’yılının sonunda bitecek. Yeni yılda hastaneyle ilgili gerekli hizmet alımları yapılarak 2018’in ilk yarısında hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Şimdiden Menderesimize ve İzmirimize hayırlı, uğurlu olsun."