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23 Haziran 2017 10:09

Başkan Soylu’dan dolmuşçulara bayram hediyesi

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, iftarda dolmuşçularla bir araya geldi.

Başkan Soylu’dan dolmuşçulara bayram hediyesi

23 Haziran 2017 10:09

Başkan Soylu, dolmuşçular için modern bir durağın yapıldığını da müjdeledi.


Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Menderes dolmuş esnafının iftar sofrasına katıldı. Gazipaşa mahallesindeki son duraklarda gerçekleşen iftar yemeğinde dolmuşçu esnafının sorunlarını da dinleyen Başkan Soylu, bayram hediyesini de dolmuşçulara verdi. Soylu, Durak sıkıntısı yaşayan dolmuş esnafına yeni ve modern bir durağın yapımına başlandığını müjdeledi.



2 ayda bitecek


Esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “İlçemizde ki esnafımızın isteklerini yerine getirmek, onların sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz. Dolmuşçu esnafımızla da iftar soframızda bir araya geldik. Menderes dolmuşlarının bulunduğu son durak ne yazık ki hem vatandaşımız hem de dolmuşçu kardeşlerimiz için sıkıntıydı. Biz de bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için kendilerine bayram hediyemizi sunduk. Artık modern bir durakta dolmuşçu kardeşlerimiz hizmetlerini sürdürecek. İnşallah projemizi iki ay gibi kısa sürede yapımını tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.



Modern durak


Gazipaşa mahallesinde yer alacak durak şoförlerin konforu düşünülerek tasarlandı. Durak, beş dönümlük arazi üzerinde açık ve kapalı alandan oluşacak. Açık alanda dolmuşlar için park yerleri, bakım onarım bölümü, depo ve kamelya yer alırken, kapalı alanda dinlenme odası, kafeterya, tuvalet ve duş yer alacak.




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