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02 Ocak 2017 09:52

Başkan Soylu’dan mağdur ailelere destek

Başkan Soylu’dan mağdur ailelere destek

02 Ocak 2017 09:52

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Gümüldür’de yaşanan okul servisi kazası sonucu iptal edilen servisler nedeniyle zor durumda kalan ailelere destek sözü verdi.

Gümüldür’de 6 yaşındaki Nehir Çağın’ın okul servisi kazasında yaşamını yitirmesinin ardından, “S” plakası bulunmadığı sebebiyle servislerin kaldırılması aileleri zor durumda bıraktı. Yaşanan durum sebebiyle çocuklarını okula götürmekte zorlanan vatandaşlara destek ise Menderes Belediyesi’nden geldi. Başkan Soylu, çocukların mağdur edilmeyeceğini söyledi.

“Bizim çocuklarımız”
Gelinen noktada öğrencilerin ve ailelerinin büyük sıkıntı yaşadığını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Kaymakamlığımız gerekli olan adımı atmıştır. ‘S’ plakası olmayan servislerin okul servisi olarak çalışması doğru değildir. Ailelerimizin zor durumda kaldığının farkındayız. Gerekli yasal çalışmalar kısa sürede yapılacaktır. Bu süre içerisinde Menderes Belediyesi olarak biz de ailelerimizin ve öğrenci kardeşlerimizin mağduriyetini en aza indirmek için çalışma yapıyoruz. Onlar bizim çocuklarımız” dedi.

Güzergah düzenlemesi
Sıkıntı yaşanmaması için gereken önlemin alınacağını belirten Başkan Soylu, şunları söyledi: “Menderes Belediyesi’nin Gümüldür güzergahında bulunun ara servislerinde düzenleme yapacağız. Sorun giderilinceye kadar Özdere-Gümüldür arası ring seferinde bulunan araçlarımızda saat ve güzergah değişikliğine gideceğiz. Çocuklarımızın mağdur olmaması için gereken yapılacaktır.”



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