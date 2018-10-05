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Başkan Soylu'dan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediyesi

İzmir’in Menderes ilçesinde, okula yeni başlayan öğrencilere belediye tarafından kırtasiye seti hediye edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, okula yeni başlayan öğrencilere belediye tarafından kırtasiye seti hediye edildi.


Menderes Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında okulla tanışan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerini unutmadı. Bu kapsamda belediye, çocuklara eğitim seti hediye edildi. Öğrencilerin ihtiyacı olan tüm kırtasiye malzemelerinin bulunduğu sırt çantası ilçedeki tüm okullarda çocuklara ulaştırıldı. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da dağıtımlara katılarak öğrencilerle bir araya geldi.


Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından dağıtılan sırt çantasının içinde; kuru boya, pastel boya, sulu boya, keçeli boya, resim defteri, cetvel seti, kalem seti, kalem kutusu, el işi kağıdı, yapıştırıcı, not defteri 25 ilk öğretim okulunda bin 300 öğrenciye hediye edildi.


Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, çocukların eğitimine katkı sunmayı sürdürdüklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde başlattığımız uygulamamızı bu sene de hayata geçirdik ve okul yaşantısına merhaba diyen birinci sınıf öğrencilerimizin tamamına okul çantası içinde eğitim-öğretim döneminde ihtiyaçları olacak malzemeleri hediye ettik. Toplamda bin 300 birinci sınıf öğrencimiz eğitim setlerine kavuştu. Çocuklarımız her şeyimiz, eğitim önceliğimiz. Onlar için gereken ne varsa canla, başla yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

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