Başkan Soylu’dan teşekkür

11-13 Mayıs tarihlerinde Özdere Sunis Otel’de gerçekleşen AK Parti İzmir İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Kampı’na ev sahipliği yapan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, kampa katılan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

"Bir ve beraberce yeni hedeflere"

3 gün boyunca önemli toplantıların gerçekleştiğini kaydeden Başkan Soylu, “ AK Parti İzmir ailemi Menderes’te ağırlamanın onur ve gururunu yaşadık. Turizmin parlayan bölgesi olan Özdere’de 3 gün boyunca önemli toplantılar gerçekleştirdik. Seçimler öncesi hem moral, motivasyon adına hem de seçim stratejimizi belirlemek adına verimli bir çalışma oldu. Bu kamp, partimizin koyduğu hedeflere birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmak adına önemli. İl Başkanım Sayın Aydın Şengül nezninde tüm parti teşkilatıma kampımızda bizlerle oldukları için teşekkür ederim” dedi.

Tanıtıma katkı

Mendere’si turizmin parlayan yıldızı yapmak için çalıştıklarını da hatırlatan Başkan Soylu. “ Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak 43 kilometrelik sahil bölgemizin tanıtımına da katkı sağladı. Bölgemizi turizmin cenneti yapmak adına attığımız adımlara bir yenisini eklemiş olduk. Toplantılara ev sahipliği yapan Sunis Otel yönetimi ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Onların desteği sayesinde bu kadar büyük bir organizasyonu başarıyla sonlandırdık. İlçemizin her alanda tanıtımını yapmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.