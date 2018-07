Başkan Uğurlu, “Biz milletin hizmetkarıyız”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, mesaisinin büyük çoğunluğunu hemşerileri ile geçiriyor. Sabah mesaisine esnaf ve vatandaş ziyareti ile başlayan Başkan Uğurlu, mahalle buluşmaları, yerel buluşmalar, gençler soruyor gibi sosyal projelerin dışında da her Salı 13.30 ile 17.30 saatleri arasında ’Halk Günü’ programı düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

“Millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik” diyen Başkan Uğurlu, her zaman ve her şartta vatandaşlarla bir araya geleceğini belirterek, “Hizmetkarlığına talip olduğumuz milletimize layık olabilmek için bir yandan ilk günkü aşk ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer taraftan da her daim her şartta milletimizi ihmal etmiyor ve sürekli bir araya geliyoruz. Hiçbir zaman hemşerilerimizi yalnız bırakmadık yalnız bırakılmadık her zaman bir ve beraber olduk. Bu kapsamda her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ’Halk Günü’ programımız kapsamında hemşerilerimizle bir araya gelip talep ve beklentilerini dinliyoruz” diye konuştu.

Kemalpaşa Belediyesi olarak her alanda büyük değişim ve dönüşüm yaptıklarını belirten Başkan Uğurlu, bununla birlikte vatandaşları hiç ama hiç ihmal etmediklerini kaydetti. Uğurlu, “Yaptığımız fiziki yatırımlarla Kemalpaşamızı yeniden inşa ederken yürüttüğümüz sosyal politikalarla ihmal etmemeye özen gösterdiğimiz hemşerilerimize bizleri yalnız bırakmadıkları ve dualarını eksik etmedikleri için sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.