Başkan Uğurlu, din görevlileri ile bir araya geldi

Binali Yıldırım Millet Bahçesinde Kaymakamı Kemal Kızılkaya, AK Parti İlçe Başkanı, İlçe Müftüsü, imam ve müezzinleri ağırlayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde hocalarımızın cami minarelerinde okudukları selaların ve o selaların yüreğimizde bıraktığı etkisi asla inkar edilemez. Bizleri o gün o meydanlara döken minarelerde hocalarımızın okudukları selâlardır" dedi.

Kaymakamı Kemal Kızılkaya ile birlikte böyle bir organizasyon yapıp, bir ve beraber olmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Uğurlu, "Maksadımız bir araya gelmek, bir olmak diri olmak, sizi unutmadığımızı her daim sahip çıkacağımızı sizlere değil tüm Kemalpaşa'ya göstermek için bugün buradayız. İnşallah bu uygulamamızı geliştirerek devam ettireceğiz" diye konuştu.

Din görevlilerinin üzerinde çok ağır bir yük olduğunu hatırlatan Uğurlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Üzerinizde ve omuzlarınızda İslam'ı anlatma gibi ağır ama bir o kadar da onurlu bir yük var. Rabbim bu cennet vatanda bayrağımızı indirtmeyi, ezanımız dindirmeyi nasip etmesin. 3,5 yıldan beri belediye başkanlığı yapıyorum. Her vakit namazında farklı bir camiye gitmeye çalışıyorum. Camiler yapılırken, her şeyi ile muazzam olmalı diye düşünüyorum. Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın adını verdiğimiz bu tesisimizin içerisinde Kemalpaşa'nın en büyük ve en güzel camilerinden birisini inşa ediyoruz. Bu vesile ile bir kez daha Din Görevlilerimizi; dini eğitim ve hizmetler bağlamında toplumuza sundukları kıymetli katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Bizlerde ve evlatlarımız üzerinde haklarınız çok. Allah sizlerden razı olsun.”