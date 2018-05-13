Başkan Uğurlu, gençlerle bir araya geldi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ’Gençler Soruyor’ söyleşi programı kapsamında Ferzent Bulum Anadolu Lisesi ve Armutlu Yaman Türk Çok Programlı Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. 15 Temmuz Kültür Sarayı’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, Başkan Arif Uğurlu’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Uğurlu’nun kendilerine her zaman destek olduğunu belirten Yılmaz, okullardan gelen taleplerinde olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.

"Hiçbir çalışma boşa gitmez"

Daha sonra konuşma yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ise, eğitim ve öğretimin çok önemli olduğuna vurgu yaparak Kemalpaşa Belediyesi olarak okullara ve öğrencilere her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Gençlerle söyleşi programlarının önemine değinen Uğurlu, bu tür programlarla gençlerle daha sağlıklı iletişim kurma şansı yakaladıklarını belirtti. Gençliğin ve gençlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Uğurlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sizlere baktığımda özellikle kendi gençliğimiz aklıma geliyor. O dönemde böyle ideallerimiz olmasaydı ve çalışmasaydık her halde bugün bu yerlerde olamazdık. Gençlik döneminde yapılan hiçbir çalışma boşa gitmez. Bunun meyvelerini mutlaka toplarsınız. Ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacağınıza, bizi biz yapan değer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip çıkacağınıza olan inancım tamdır. Hayallere kurmaya, projeler geliştirmeye, yarınlar için fikir üretmeye devam edin biz yanınızda olacağız ve sizleri desteklemeye devam edeceğiz.”

Uğurlu, konuşmasının ardından ilçede yapılan projelerle ilgili gençlere bilgi verdi. Program soru cevap kısmı ile son buldu.