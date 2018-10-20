Başkan Uğurlu, hafta sonu mesaisinde

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, hafta içi olduğu gibi hafta sonunda da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Uğurlu, bir yandan çalışmaları yerinde incelerken, diğer yandan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinliyor.

Yerel yöneticiler olarak yaptıkları hizmetlerle esnafın ve ilçe halkının taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uğurlu, yine esnaf ve vatandaşlara buluştu. Uğurlu, vatandaşların taleplerinin önemine vurgu yaparak, "Daha modern ve yaşanabilir bir kente sahip olmak adına, ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemizin geleceğini şekillendirecek projelerimizi sizlerin desteği ile hayat vermeye devam edeceğiz. Gerçekleşen projeler ve yatırımlarla ilçemizin ekonomik gelişimine katkı sağlarken ticari hayatın gelişmesi ilçemize olan ilgiyi de beraberinde artırıyor. Bu da hem kalite hem de ekonomik olarak esnaf ve vatandaşlarımıza geri dönüyor" diye konuştu.