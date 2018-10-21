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Başkan Uğurlu, Halilbeyli'de düğün yemeğine katıldı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Halilbeyli Mahallesinde Mehmet Erdoğan ve Saliha Özyalçın çiftinin düğün yemeğine katıldı.



Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçe sakinlerini düğün, taziye, açılış, lokma hayrı ve mevlit programlarında yalnız bırakmıyor. Halilbeyli Mahallesinde Mehmet Erdoğan ve Saliha Özyalçın çiftinin düğün yemeğine katılan Başkan Uğurlu, genç çiftin ailesini tebrik etti. Başkan Uğurlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Her zaman halkla iç içe bir tutum sergileyen Uğurlu, “Hafta içi ya da hafta sonu olması bizim için hiç fark etmiyor. Zaman ve mekan gözetmeksizin har daim hemşehrilerimizle bir ve beraberiz. Vatandaşlarımızın en mutlu ve en acılı anlarında yanlarında olmaya sevinçlerini, mutluluklarını ve dertlerini paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

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