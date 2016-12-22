Başkan Uğurlu: ’Kocaoğlu ile ilişkimiz AB gibi’

İzmir’in AK Partili belediyelerinden Kemalpaşa, İzmir Medya Platformu üyelerini ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile ilişkilerini Türkiye-AB ilişkisine benzeten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 37 milyon liralık bütçeye karşı 42 milyon lira borçla devraldığı belediye ile 2,5 yılda geldiği noktayı anlattı.

Göreve geldiği günden bugüne basının karşısına çok az çıkan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, İzmir Medya Platformu üyelerini ağırladı ve ilk kez çok detaylı açıklamalar yaptı. Restore ettirdiği tarihi bir evde basın mensuplarını ağırlayan Başkan Arif Uğurlu, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkimiz Türkiye ile AB gibi tek taraflı’ diyerek, tek başına verdiği mücadeleyi anlattı.

2014 yılında göreve geldiğinde 37 milyon bütçeye karşılık 42 milyon lira borcu olan; araçlarının sadece 15 günlük yakıtı kalan ve yakıt firmalarının ödemelerini alamadıkları için yakıt dahi vermediği bir belediye manzarası ile karşılaştığını ifade eden Uğurlu, ilk etapta panikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan destek istediğini belirterek, “Bir süre bekledik gördük ki Büyükşehir’den bize bir şey gelmeyecek. Kendi tırnağımızla sırtımızı kaşıyacağımızı anladık” dedi.

Kemalpaşa’da yapılanların bu tablo eşliğinde değerlendirmek gerektiğini belirten Uğurlu, geride bıraktığı 2,5 yılda yaptıklarını ise şöyle anlattı: “Kemalpaşa merkezde kültür merkezimiz tamamlandı, yüzme havuzumuzun temelini attı. Gölpark projemizin son etabı ihale edildi, Parkorman Kemalpaşa tamamlandı, kongre merkezimiz ihale edildi. Kemalpaşa merkezdeki yollarımızı özel yol taşları yeniledik. Şu ana kadar 40 bin metre döşedik, 2018’e kadar Kemalpaşa’nın tüm yollarını bu taşlarla döşeyeceğiz. Kentsel dönüşümde plan onaylamalarını bekliyoruz, TOKi’nin 2500 konut için bütün hazırlıkları tamam Ocak-Şubat gibi ihalesini yapacaklar. Beldelerle ilgili Bağyurdu ve Armutlu’ya açık ve yarı olimpik yüzme havuzu ve kır düğün salonu projelerinin ihalelerini yaptık; Ulucak meydan projesine başlandı, Bağyurdu meydan projesinin ihalesi bitti yer teslimi yapıldı, bugün yarın proje başlayacak. 9 köyümüzün düğün salonu ihalesini yaptık. Örnekköy ve Yukarı Kızılca’ya düğün salonu ve pazaryeri yapıyoruz, ihale süreçlerini başlattık. Bizim en gurur duyduğumuz projemiz, her ay 1000 aileye yardım sağladığımız Sosyal Marketimizin açılışını yaptık. İnşallah başta Akalan köyü olmak üzere yolu yenilenmeyen köyümüz kalmayacak.”



Borç düştü, kasada 15 milyon var

Bütün bu projeleri hayata geçirirken aynı zamanda belediyenin borcunu 42 milyon liradan 19 milyona indirdiklerini, belediyenin kasasında ise şu anda 15 milyon lira bulunduğunu kaydeden Başkan Arif Uğurlu, “Projelerimizin planladığımız şekilde gitmesi için bize 2017 sonu itibariyle yaklaşık 25 milyon lira, 2018’de de 10 milyon para lazım. 2017 yılının emlak vergisi gelirlerimiz 2014 yılı seviyesinde dahi kalsa, biz bu ihtiyaç duyduğumuz parayı karşılamış olacağız. Yani proje yaparken de ayağımızı sağlam yere basarak gidiyoruz. Bir miktar borçlanma öngörüyoruz ancak onu bu projeleri finanse etmek için değil, kentsel dönüşümün sübvansiyonunda kullanacağız” diye konuştu.



İzmir’e sürprizlerimiz olacak

2017 yılında projelerin büyük bir oranda tamamlanma noktasına geleceğini de anlatan Başkan Uğurlu, “İzmir kamuoyuna 2017 sonunda şunu söyleyeceğim; biz 40 milyon liralık mütevazi bir bütçe ile böylesine ağır bir borç yükü altındayken İzmir’de örnek gösterilecek bu projeleri yaptık. Sadece Gölpark ve Parkorman Kemalpaşa projelerimizle kente kazandıracağımız yeşil alan 850 dönümü geçiyor” dedi.

İzmir Medya Platformu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Uğurlu, 2017 sonunda yine bir araya gelerek, Kemalpaşa’nın son durumunu İzmir kamuoyuna anlatma sözü verdi.

İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, "Medya buluşmaları ile güncel bilgileri en yetkili kaynaklardan bire bir dinleme fırsatı buluyoruz. Milletvekillerimiz, İzmir iş dünyası, belediye başkanlarımız, rektörlerimiz STK ve kurum temsilcileri ile bir araya gelerek kentimiz ve ülkemiz adına yararlı olabilecek bir anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz. Belediye başkanımız Arif Uğurlu’ya nazik daveti ve ev sahipliği için İzmir Medya Platformu adına teşekkür ediyorum" dedi.