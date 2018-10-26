Başkan Uğurlu, Millet Bahçesi'nde kadınları ağırladı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nde Kemalpaşalı kadınlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi ve çalışmalarını anlattı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, farklı adlarla gerçekleştirdiği programlara bir yenisini daha ekledi. Mahalle buluşmaları, yerel buluşmalar, gençler soruyor, esnaf buluşmaları, teşkilat buluşmaları ve halk günü programının ardından başlattığı kadın buluşmaları programlarıyla Kemalpaşalı kadınlarla bir araya gelen Başkan Uğurlu, hem kadınların talep ve önerilerini dinliyor hem de çalışmalarını anlatıyor. Bu kapsamda Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nde Kemalpaşalı kadınlarla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Uğurlu, ilk olarak çalışmalarını anlattı, daha sonra kadınların talep ve önerilerini dinledi.

Kemalpaşa'ya yaptıkları projeleri Kemalpaşalılarla birlikte şekillendirdiklerini belirten Başkan Uğurlu, "İlçemize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, güzel şehrin incisi Kemalpaşa'mıza ne kazandırdıksa hemşehrilerimizle istişare ederek yaptık. Şundan emin olabilirsiniz; en fazla da hanım kardeşlerimizin önerilerini göz önünde bulundurduk; çünkü bizim anlayışımız bir şehre ne yaparsan yap, içindekileri ihmal edersen, ihmal ettiklerin, imar ettiğin şehri yerle yeksan eder. Onun için ilçemize yaptıklarımızı hem başta hamın kardeşlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizle istişare ettik hem de bu tür organizasyonlara sizlerle bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Uğurlu'nun kullandığı Osmanlı saltanat kayıkları ile göl turu yapıldı. Programa katılan kadınlar, Başkan Uğurlu ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip anı ölümsüzleştirdi.